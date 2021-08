Scherzi a Parte torna in tv con Enrico Papi e due protagoniste del Grande Fratello A partire da metà settembre, tornerà in tv uno dei programmi più iconici della tv si tratta di “Scherzi a Parte”. Alla conduzione dello show ci sarà, come già confermato, Enrico Papi e al suo fianco secondo TvBlog, dovrebbero arrivare due grandi protagoniste del Grande Fratello Vip: Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci.

A cura di Ilaria Costabile

Il ritorno di Enrico Papi a Mediaset era ormai più che confermato, insieme alla nuova edizione di Scherzi a Parte, lo storico programma di Canale 5 riaccolto in prima serata in una nuova veste. La messa in onda è prevista per settembre, ma l'indimenticabile conduttore di "Sarabanda" non sarà da solo ad affrontare questa nuova avventura televisiva, stando a quanto riportato da TvBlog, al suo fianco ci saranno due protagoniste del Grande Fratello Vip che, tra loro, hanno davvero fatto scintille. Si tratta di Antonella Elia ed Elisabetta Gregoraci.

Le showgirl alla conduzione con Enrico Papi

L'attesa sta quasi per finire, Scherzi a Parte da domenica 19 settembre allieterà nuovamente gli italiani in prima serata, con nuove ed esilaranti puntate. Se l'idea del format è rimasta pressoché identica alla prima edizione, se non con qualche accorgimento che dimostri il passare degli anni e quindi le vittime saranno sempre personaggi famosi, a cambiare saranno i protagonisti di questa nuova versione dello show. Quindi, accanto ad Enrico Papi che ha sbaragliato la concorrenza di altri possibili conduttori, già gravitanti negli studi del Biscione, secondo TvBlog ad affiancare il nuovo presentatore ci saranno l'ex gieffina Elisabetta Gregoraci e l'ex concorrente e opinionista del reality di Canale 5, Antonella Elia. L'accoppiata suona particolarmente strana visti i trascorsi televisivi delle due showgirl che, in più occasioni, non hanno esitato a battibeccare e lanciarsi frecciatine d'ogni tipo.

Elisabetta Gregoraci dopo Battiti Live

Sembrerebbe, quindi, che la Gregoraci abbia trovato una nuova collocazione televisiva dopo l'ormai annosa esperienza di Battiti Live, di cui è la regina indiscussa. Dopo alcune voci che la volevano come conduttrice di un nuovo programma comico su Italia1, destinato poi a Fatima Trotta, l'ex moglie di Flavio Briatore sarà comunque protagonista della prima serata nel fine settimana.