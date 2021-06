"Baila, insieme a me". Comincia così Anno Zero, sigla di apertura di Battiti Live 2021, il programma pronto a partire domani venerdì 25 giugno in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, poi su Italia1 a partire da metà luglio, con la conduzione di Elisabetta Gregoraci e di Alan Palmieri. La coppia di conduttori, in occasione della 19esima edizione della kermesse canora di Radio Norba, ha lanciato questo brano su Youtube che ci accompagnerà nel corso di tutta l'estate, tappa dopo tappa del tour di Battiti Live. E il brano è già in trend su Twitter.

Il singolo Anno Zero

“Anno Zero” è il titolo del primo singolo di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Il direttore artistico di RadioNorba e di Battiti Live ha spiegato: "È una canzone nata per gioco e neanche avevo intenzione di cantarla, spesso in passato diversi artisti hanno chiesto la mia consulenza su testi e musiche, poi alcuni amici hanno voluto mettermi alla prova, anzi metterci alla prova, perché con Elisabetta spesso nel backstage di Battiti ci siamo lanciati in esilaranti duetti”. E ancora: "Lavorare con Elisabetta Gregoraci è stato naturale: è la mia partner artistica di Battiti Live, considerato uno show estivo molto importante per la musica, e poi Elisabetta va a tempo decisamente meglio di me”. Elisabetta Gregoraci ha invece dichiarato: “Diciamo che mi sono ritrovata in un studio di registrazione di Roma senza neanche sapere proprio tutto del progetto, ma ormai ci fidiamo l’uno dell’altro, tra di noi c’è un feeling artistico consolidato e indissolubile, ci capiamo al volo, e poi abbiamo una cosa in comune: l’entusiasmo per le novità”. Il brano è scritto e composto dagli stessi conduttori insieme a Nicco Verrienti, Giulia Capone e Greta Portacci. La produzione è firmata dai dj produttori T 4 FUN in collaborazione con AlbicoccaStudio e Alan Palmieri.

Il format Battiti Live

Battiti Live 2021 parte il 25 giugno dal Castello Aragonese di Otranto e ci saranno 15 spettacoli itineranti dal vivo in tutta la Puglia: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce. A metà luglio, le puntate andranno in onda anche su Italia1 e la trasmissione canora estiva ci farà compagnia lungo tutta l'estate.