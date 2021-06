Non c'è estate senza un programma che ruoti attorno alla musica, ed ecco infatti che sta per tornare Battiti Live, lo show condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri che quest'anno sarà itinerante in tutta la Puglia. Tanti i nomi di artisti che presenzieranno sul palco e che faranno ballare le piazze pugliesi e i telespettatori e, a proposito di ballo, è proprio la showgirl a mostrare alcuni membri del cast dello show, tra i quali si vede perfettamente Tommaso Stanzani. L'ex volto di Amici20, infatti, è pronto per questa nuova esperienza televisiva sempre all'insegna della danza.

Tommaso Stanzani nelle foto di Elisabetta Gregoraci

Il ballerino ha dimostrato di avere un grande talento e quale occasione migliore che uno spettacolo dal vivo, al ritmo di musica e trasmesso in tv, per dare ancora più forza al suo talento. Come si vede nelle stories dell'ex gieffina, le prove continuano ad un ritmo serrato, ma l'entusiasmo nel riprendere gli spettacoli dal vivo è davvero tanto. Tommaso, inquadrato dallo smartphone, sorride soddisfatto e felice con i suoi compagni d'avventura. Solamente una settimana fa, il ballerino ha conseguito la maturità, festeggiando e brindando con le persone a lui più care e non è mancato il messaggio di Tommaso Zorzi in supporto della sua dolce metà. Chissà se l'influencer presenzierà in qualche puntata dello show di Italia 1.

Quando va in onda Battiti Live

Lo show andrà in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba per cinque serate in onda il 25, 27 e 29 giugno, e il 1 e 3 luglio. Poi, da metà luglio, la trasmissione andrà in prima serata su Italia 1 e poi in replica su Mediaset Extra e Italia 2. Anche quest'anno non mancheranno grandi protagonisti della musica italiana, ma non mancheranno anche volti noti di quella internazionale: balleremo sulle hit di Bob Sinclair, Alice Merton, Alvaro Soler e canteremo con i Boombadash, Carl Brave, Emma Marrone e Loredana Bertè, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Coma Cose, Aiello, Pinguini Tattici Nucleari e tanti altri.