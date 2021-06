Tommaso Stanzani tornerà in televisione, per la gioia dei suoi fan che l'hanno apprezzato ad Amici 2021. È infatti ufficiale che il ballerino lanciato dal talent di Canale 5 (e noto anche per la frequentazione con Tommaso Zorzi) sarà nel cast di Battiti Live, il programma musicale che è ormai un classico dell'estate e che vedrà ancora alla conduzione Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri.

Tomnmaso Stanzani in Battiti Live, quando va in onda

Tommaso, eliminato nella terza puntata (per molti ingiustamente) e molto amato dal pubblico, farà parte del corpo di ballo guidato da Federica Posca, che oltre a Stanzani vedrà pure l'attore e ballerino Christian Roberto, visto nel film Netflix Sulla stessa onda. Battiti Live andrà in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba (è infatti l'emittente pugliese a organizzare l'evento) per cinque serate in onda il 25, 27 e 29 giugno, e il 1 e 3 luglio. Poi, da metà luglio, la trasmissione andrà in prima serata su Italia 1 e poi in replica su Mediaset Extra e Italia 2 (visibile anche su Mediasetplay, con contenuti esclusivi su Infinity). La location sarà il Castello Aragonese di Otranto ma con altre esibizioni a Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

Il cast ufficiale di Battiti Live

Ecco il cast ufficiale annunciato, dagli artisti internazionali a quelli italiani: Bob Sinclar, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Alice Merton, Topic, Joel Corry, Alvaro Soler, Oscar Anton, Dotan, Fedez con Orietta Berti, Emma Marrone con Loredana Bertè, J-Ax con Jake la Furia, Boomdabash con Baby K, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Nina Zilli con Clementino, Rocco Hunt con Ana Mena, Noemi con Carl Brave, Nek, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Gazzelle, Francesca Michielin, Capo Plaza, Elettra Lamborghini, Colapesce Dimartino, Anna Tatangelo, The Kolors, Coma Cose, Gaudiano, Rkomi, Mara Sattei, Lorenzo Fragola, Federico Rossi, Deddy, Shade, Aka7even, Sottotono, Gaia, La Rappresentante di Lista, Boro Boro con Cara, Gio Evan, Jasmine, Tancredi, Mr. Rain, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Il Tre, Aiello, Ernia, Braco con Luna, Icon 808 con Didi e Siciliano, Shiva, Emma Muscat, Astol, Pinguini Tattici Nucleari, Cedraux, Arisa, Vhelade, Enula, Malika Ayane, Lil Jolie, più altri nomi a sorpresa.