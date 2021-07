Battiti Live 2021, la scaletta della prima puntata: i cantanti di stasera su Italia1 Da martedì 13 luglio, con cinque puntate in tutto, torna Battiti Live 2021 con la conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Tra gli ospiti della prima puntata avremo Fedez e Orietta Berti, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Sangiovanni e Francesca Michielin. Ecco la scaletta della prima puntata di Battiti Live 2021.

Battiti Live 2021 riparte con la prima puntata in onda questa sera, martedì 13 luglio 2021, su Italia1. Prende il via una nuova edizione a partire dalle 21.15 circa con la conduzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Gli appuntamenti in totale sono cinque più una puntata compilation. L'importanza di Battiti Live 2021 è presto detta: è l'unico evento musicale dell'estate e si tiene in una cornice da sogno, la Puglia, nell'arena del Castello Aragonese di Otranto. Ci sono però anche 15 tappe "on the road" – nella prima puntata: Polignano a Mare, Minareto di Selva a Fasano e Lecce – da cui si collegheranno alcuni artisti grazie alla presenza in loco di Mariasole Pollio: sarà l'attrice-conduttrice a fare da ponte tra i conduttori ad Otranto e i cantanti dislocati nelle varie tappe del "Radio Norba Cornetto Battiti Live". Ecco la scaletta con i cantanti che si esibiranno sul palco di Battiti Live.

Chi c'è a Battiti Live 2021 stasera: i cantanti della prima puntata

Il cast di Battiti Live 2021 mantiene fede alla tradizione di avere sul palco sia ospiti italiani che internazionali. I cantanti che si esibiranno durante la prima puntata al Castello di Otranto sono:

Fedez e Orietta Berti;

Takagi e Ketra con Giusy Ferreri;

Francesca Michielin;

Nek;

Capo Plaza;

Mara Sattei;

Coma Cose;

Irama;

Annalisa e Federico Rossi;

Deddy;

Sangiovanni;

Gazzelle;

Dotan;

Shade;

Boomdabash con Baby K;

Master KG;

Arianna;

Andrea Damante.

I protagonisti delle esibizioni on the road saranno invece i seguenti:

Noemi dal Minareto di Selva a Fasano;

dal Minareto di Selva a Fasano; Alessandra Amoroso da Lecce;

da Lecce; Colapesce e Dimartino da Polignano a Mare.

Dove vedere la prima puntata di Battiti Live in streaming e replica: gli orari TV

La prima puntata di Battiti Live 2021 sarà in diretta su Italia1 ma è possibile seguire lo show anche in streaming on demand su Mediaset Infinity oppure in replica, il sabato sera su La5.