Scelta a sorpresa nello studio di Uomini e Donne nel corso della registrazione di mercoledì 24 febbraio. Quella che sarebbe dovuta essere una puntata normale si è trasformata in una vera e propria scelta, con poltrone rosse al centro dello studio e petali come accade nel tradizionale trono classico. Protagonisti della puntata sono Riccardo Guarnieri e Roberta Di Capua che hanno deciso di lasciare insieme la trasmissione.

La scelta di Roberta e Riccardo

in foto: Roberta Di Capua

Secondo quanto si legge sul sito Vicolodellenews, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Capua hanno deciso di lasciare insieme Uomini e Donne. Roberta è stata la prima ad ammettere di essersi innamorata dell’uomo che frequenta da qualche mese e di volere per questo abbandonare il programma per poter vivere la storia con Riccardo lontano dalle telecamere. Emozionato fino alle lacrime, Guarnieri ha accettato la proposta di Roberta, spiegando al pubblico e alla conduttrice di ricambiare i sentimenti della donna e di volere per questo lasciare insieme a lei la trasmissione. Dopo il ballo al centro dello studio e la caduta dei petali, Riccardo e Roberta hanno lasciato Uomini e Donne.

Riccardo aveva già lasciato Uomini e Donne con Ida Platano

in foto: Riccardo Guarnieri

Riccardo era già stato protagonista di una sorta di “scelta” qualche tempo fa, all’epoca in cui frequentava Ida Platano. Dopo una serie di alti e bassi, fughe romantiche e forti litigi che li avevano spinti a lasciarsi, i due si erano ritrovati al centro dello studio del dating show condotto da Maria De Filippi e, confessandosi i reciproci sentimenti, avevano deciso di lasciare insieme il programma. Prima di salutare il pubblico e la conduttrice Maria De Filippi, Guarnieri aveva regalato alla compagna un anello per chiederle di sposarlo, proposta che Ida aveva accettato. Ma la loro storia è durata poco e, qualche mese fa, l’uomo è tornato in trasmissione da single per rimettersi in gioco. Ritrovata Roberta, con la quale aveva già vissuto un breve flirt, si è reso conto di essersi innamorato di lei.