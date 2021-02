Roberta Di Padua è tornata a parlare dell'apparente mancanza di attrazione da parte di Riccardo Guarnieri nei suoi confronti. Già in studio, Tina Cipollari aveva ironizzato su questa situazione, consigliando al cavaliere di Uomini e Donne: "Potresti andare da un sessuologo". In un'intervista rilasciata al magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, Roberta è tornata sull'argomento.

La fine alla frequentazione con Riccardo Guarnieri

Roberta Di Padua ha ribadito la sua ferma intenzione di interrompere la frequentazione con Riccardo Guarnieri: "Credo che al momento la scelta migliore per entrambi sia quella di separarci. Forse la distanza ci potrà aiutare a capire se abbiamo davvero voglia di stare insieme e superare le difficoltà". Ha spiegato che Riccardo le ha chiarito di non provare sentimenti per lei. In passato, però, c'erano almeno la passione, la chimica, la complicità a unirli. Ora sarebbero svanite anche quelle: "Si è aggiunto anche il problema dell'attrazione fisica, e sono arrivata a mettermi in discussione e a domandarmi se non gli piacessi più. Questa situazione mi ha creato insicurezza".

La presunta mancanza di passione tra loro

Roberta Di Padua ha spiegato che quando si sono ritrovati nella stessa casa per alcuni giorni, non sono mancati i momenti piacevoli. Hanno preparato il pranzo insieme e hanno guardato un film seduti sul divano. Insomma, come una coppia a tutti gli effetti. Tuttavia, dal punto di vista dell'approccio fisico, qualcosa sarebbe mancato: "Non c'è stato un grande trasporto tra di noi. Questo mi fa pensare che probabilmente non gli piaccio più fisicamente, ma non riesce a dirmelo per paura di ferirmi". Infine, è stato chiesto a Roberta di chiarire cosa intendesse quando ha definito Riccardo come un uomo molto attento ai dettagli. La dama del Trono Over ha spiegato: