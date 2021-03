Martedì 2 marzo Rai1 ha trasmesso la prima serata del Festival di Sanremo 2021, l’appuntamento televisivo più atteso dell’anno. Uno show, trainato dal conduttore e direttore artistico Amadeus insieme all’irrinunciabile e preziosa spalla rappresentata da Fiorello, che ha inevitabilmente risentito dell’assenza del pubblico seduto in platea al teatro Ariston. A restituire ritmo a una serata difficile il “mestiere” dimostrato da Matilda De Angelis, attrice già calatasi con sapienza nel ruolo di co-conduttrice, l’attesissimo quadro di Achille Lauro e la ripartenza legata a doppio filo con la conclusione della scorsa edizione: il filo rosso è “Fai rumore” di Diodato che ha aperto le danze.

Diodato apre il Festival con ‘Fai rumore’

in foto: Diodato, Foto LaPresse

Diodato torna sul palco che lo aveva visto trionfare lo scorso anno e lo fa con “Fai rumore”, canzone vincitrice dell’edizione 2020 di Sanremo. È lui ad aprire le danze e la sua esibizione, nonostante qualche scusabile imprecisione, arriva al cuore del pubblico a casa. Proprio “Fai rumore” è stata tra le canzoni che maggiormente hanno risuonato dai balconi durante la quarantena dello scorso anno.

Il quadro di Achille Lauro

in foto: Achille Lauro, Foto LaPresse

Achille Lauro soddisfa le attese con il suo attesissimo quadro, un’esibizione toccante, vicina al suo stile, anticipata da un monologo, la Lettera del mondo all’umanità. Una performance, quella di questo artista trasgressivo e sorprendente, dedicata al settore dello spettacolo ferito dalla pandemia di Covid-19.

Alessia Bonari, l’infermiera simbolo della lotta al Covid

in foto: Amadeus e Alessia Bonari, Foto LaPresse

Voluta da Amadeus, l’infermiera simbolo della lotta al Covid Alessia Bonari è salita sul palco della prima serata del Festival per lanciare un messaggio sociale e ricordare la necessità di non abbassare la guardia nella lotta al virus che ha riscritto la normalità per come, fino allo scorso anno, eravamo abituati a conoscerla.

Il “mestiere” di Matilda De Angelis

in foto: Matilda De Angelis, Foto La Presse

Mestiere, padronanza del palco e professionalità: Matilda De Angelis convince gli spettatori di Sanremo2021. Attrice alla sua prima esperienza di conduzione tanto importante, l’attrice è stata protagonista di una serie di momenti che hanno restituito ritmo alla serata. Velato di nostalgia il suo intervento sui baci e sulla loro potenza.

Fedez commosso, aveva rischiato l’espulsione

in foto: Foto La Presse, Francesca Michielin e Fedez

Dopo essersi esibito sul palco con Francesca Michielin, Fedez si è commosso. Meno di un mese fa, dopo un involontario spoiler della canzone in gara trapelato attraverso il suo profilo Instagram, il rapper e la collega avevano rischiato l’espulsione, scongiurata dalla Rai.