in foto: La prima serata di Sanremo 2021 condotta da Amadeus

Benvenuti alla diretta della prima serata di Sanremo 2021, in programma martedì 2 marzo 2021 a partire dalle ore 20.40 al teatro Ariston di Sanremo. La 71esima edizione del Festival è condotta dal direttore artistico Amadeus insieme a Fiorello, affiancati da diverse co-conduttrici che si alternano nel corso delle cinque serate. I cantanti in gara nella categoria Big sono 26: di questi, 13 si esibiranno questa sera, presentando le loro canzoni inedite. Previsti diversi ospiti sul palco dell'Ariston nel corso delle cinque serate. La prima serata del Festival di Sanremo 2021 terminerà intorno all'1.30 di stanotte. Su Fanpage.it tutti i video, le foto e il racconto della prima serata di Sanremo 2021.

Il Festival di Sanremo viene trasmesso in diretta dal teatro Ariston, in mondovisione su Rai1 e in diretta radiofonica su Radio Due. Sarà possibile guardarlo in diretta streaming su RaiPlay. Questa sera sono 13 i cantanti della categoria Campioni che presenteranno per la prima volta le canzoni in gara. La competizione dei Big sarà preceduta da quella delle Nuove Proposte: 4 degli 8 cantanti si sfideranno per conquistare un posto in vista della finale.