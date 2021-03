Martedì 2 marzo ha preso il via il Festival di Sanremo 2021. Amadeus e Fiorello hanno affrontato la difficile sfida di condurre un evento di tali proporzioni nel silenzio del Teatro Ariston vuoto. A caratterizzare il primo appuntamento con la kermesse canora, oltre ai 13 Big in gara e alle 4 Nuove Proposte, anche la presenza dell'attrice Matilda De Angelis e del calciatore Zlatan Ibrahimović. Molto suggestivo, poi, il quadro proposto da Achille Lauro, con la sua lettera del mondo all'umanità mentre lacrimava sangue. Ciliegina sulla torta, l'incomparabile grinta di Loredana Berté e la delicatezza di Alessia Bonari, infermiera simbolo della lotta contro il Covid, che ha ricordato quanto sia importante attenersi alle regole anti contagio per vincere questa battaglia. Vediamo come ha risposto il pubblico alla prima serata del Festival di Sanremo 2021.

Il confronto con la prima serata di Sanremo 2020

È stata Eleonora Daniele, in apertura di Storie Italiane, a comunicare in anteprima i dati di ascolto. La prima serata del Festival di Sanremo 2020 è stata seguita da una media di 8.363.000 telespettatori con il 46,6% di share. In particolare 11 milioni 176 mila spettatori, con uno share del 46,4% nella prima parte e 4 milioni 212 mila spettatori, con uno share del 47,8% nella seconda parte. Un risultato che ha registrato un netto calo rispetto allo scorso anno. La prima serata del Festival di Sanremo 2020, che vedeva alla conduzione Amadeus, Fiorello e Tiziano Ferro, aveva registrato 10.058.000 di spettatori con il 52.2% di share.

in foto: L’annuncio dei dati di ascolto a Storie Italiane

Gli ascolti delle prime serate degli ultimi 10 anni

Dopo aver svelato i dati di ascolto della prima serata del Festival di Sanremo 2021 e aver ricordato quelli dell'esordio di Sanremo 2020, vediamo quali sono stati i dati riportati dalla prima serata dell'evento che celebra la canzone italiana dal 2011 al 2019, in modo da avere un quadro completo degli ultimi dieci anni:

Sanremo 2019 con Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio

10.086.000 di spettatori

49.5% di share

Sanremo 2018 con Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino

11.603.000 di spettatori

52.1% di share

Sanremo 2017 con Carlo Conti e Maria De Filippi

11.374.000 di spettatori

50.37% di share

Sanremo 2016 con Carlo Conti, Virginia Raffaele, Gabriel Garko e Madalina Ghenea

11.134.000 spettatori

49.48% di share

Sanremo 2015 con Carlo Conti, Arisa, Emma e Rocio Munoz Morales

11.767.000 spettatori

49.34% di share

Sanremo 2014 con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

10.938.000 spettatori

45.93% di share

Sanremo 2013 con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

12.969.000 spettatori

48.20% di share

Sanremo 2012 con Gianni Morandi, Rocco Papaleo e Ivana Mrazova

12.764.000 spettatori

49.69% di share

Sanremo 2011 con Gianni Morandi, Belén Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo

11.992.000 di spettatori

46.32% di share