Quando dura ogni puntata del puntata del Festival di Sanremo? Come avviene ogni anno, è la domanda che il pubblico si sta ponendo pure per l'edizione 2021, che sarà senza pubblico, senza red carpet e con molte limitazioni, ma – lo chiariamo subito – non si accorcerà nella durata. Chi ha il turno all'alba il mattino dopo dovrà farsene una ragione. Amadeus l'ha confermato in conferenza stampa: ogni serata del festival durerà circa trecento minuti, ovvero cinque ore di show. Non per rosicchiare punti di share, dice il conduttore, ma perché il programma è straordinariamente ricco.

L'orario non è dato dallo share, ma dallo spettacolo. Ho pensato cinque serate con tanto varietà e musica, mi piace un programma che sia ricco e ampio. Finiremo tardi perché ho tante cose in mente e mi piace portarle sul palco.

A che ora finisce il Festival di Sanremo

Amadeus aveva comunque già precisato l'intenzione di fare di tutto per non sforare ulteriormente sulle tempistiche previste. L'idea è chiudere "se possibile all'1.30, più probabilmente verso le due e sicuramente di non andare oltre le due". Fa eccezione la finale, serata più complicata che prevede l'esibizione di tutti i Big in gara – e ricordiamo che quest'anno sono ben 26 – e molti ospiti: con molta probabilità, in questo caso si finirà alle 2.30 circa (lo scorso la finale terminò alle 2.36). La guida tv di Raiplay segna comunque come orario chiusura l'1.30 per tutte le serate: non contiamoci troppo, però.

A che ora inizia Sanremo 2021

È fondamentale, naturalmente, sapere anche a che ora parte ogni puntata. Gli spettatori che non vogliono perdersi l'apertura devono sintonizzarsi su Rai1 alle 20.30 per la striscia del PrimaFestival (condotto da Giovanna Civitillo, Giovanni Vernia e Valeria Graci) e/o alle 20.40 per l'inizio del Festival vero e proprio. Prepariamoci a una maratona lunga e intensa.