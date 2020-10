Il ballerino professionista di Ballando con le stelle Samuel Peron è guarito dal Coronavirus. Dopo sei lunghe settimane di isolamento e una serie di tamponi risultati positivi, che lo hanno tenuto lontano dal talent di Milly Carlucci. Lo ha annunciato lui stesso, con un lungo post su Instagram, che ha raccolto i commenti dei fan, felici per la sua guarigione. Ora il ballerino può finalmente tornare alla sua vita di sempre, ballare, correre, passare del tempo con le persone più care, "non più con il riflesso della mia immagine nello specchio". Il suo pensiero ora va a tutti coloro che hanno trascorso settimane in terapia intensiva. Con un invito a prestare attenzione:

Voglio comunicare con questo post la fine del mio isolamento.

Sono finalmente libero di tornare alla mia vita di sempre, correre, ballare, condividere il mio tempo con altre persone (sempre dentro i limiti e restrizioni Covid) e non più con il riflesso della mia immagine nello specchio.

Dopo queste 6 settimane di lungo isolamento da asintomatico, il mio pensiero va a tutte quelle persone che la quarantena e l’isolamento lo hanno passato in terapia intensiva, e mi rendo conto che le mie difficoltà altro non sono state che una pagliuzza nell’occhio! Da uno scetticismo ad una vera e cruda realtà! State attenti!!!

Samuel Peron a Ballando con le stelle

A Ballando con le stelle, il ballerino professionista Samuel Peron avrebbe dovuto affiancare Rosalinda Celentano, che è comunque scesa in pista con il supporto di Tinna Hoffmann. La positività del ballerino era venuta allo scoperto già prima dell'inizio del programma, partito ufficialmente lo scorso 19 settembre. In un'intervista a LiberoQuotidian.it, Peron aveva raccontato di essere stato in Sardegna nelle precedenti settimane, ma solo per lavoro, come direttore artistico di un locale: "Io non ero a Porto Cervo, ma a Poltu Quatu, e non ero in vacanza, ma a lavorare". Tuttavia l'esito positivo dei diversi tamponi, gli aveva impedito di prendere parte a Ballando.

Rosalinda Celentano sceglie Tinna Hoffman

L'esito dell'ultimo tampone per Peron è arrivato una settimana fa. Nel corso della seconda programma, il ballerino era dunque ancora assente. Così la sua compagna di ballo, Rosalinda Celentano, ha comunicato la sua scelta di continuare a ballare a fianco di Tinna Hoffman, sostituta del ballerino, con la quale si è creata una grande affinità. "Ho saputo che ancora una volta Samuel è positivo al tampone. Il dispiacere è enorme", ha spiegato la Celentano. "A questo punto, i tempi sono sempre più piccoli, agli sgoccioli. Quindi ballo con Tinna", ha concluso. La concorrente continuerà quindi il suo percorso insieme a lei.