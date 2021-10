Samantha Ramsdell è la donna con la bocca più larga al mondo, a Tu sì que vales: “Oltre 14 cm” Samantha Ramsdell ha stupito i giudici di Tu sì que vales. La trentunenne, originaria di New York, ha portato in studio ciambelle e cornetti e li ha messi interamente in bocca senza alcuna fatica. Ai giudici, sbalorditi dalla sua performance, ha spiegato di detenere il record per la bocca femminile più grande del mondo.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tu sì que vales 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Samantha Ramsdell, 31 anni, ha sorpreso i giudici di Tu sì que vales. La donna, originaria di New York, ha spiegato a Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammucari di essere una cantante. Scotti, tuttavia, ha commentato: "Secondo me non è solo una cantante, lo vedete che ride beffarda". Non si sbagliava. Ramsdell, infatti, è la donna con la bocca più grande al mondo. Per questo si è aggiudicata il Guinness dei Primati.

Samantha Ramsdell a Tu sì que vales

Samantha Ramsdell ha spiegato alla giuria e al pubblico che si sarebbe cimentata con la canzone Think di Aretha Franklin. Anche Maria De Filippi è apparsa sospettosa, intuendo che la concorrente nascondesse qualcosa. L'esibizione ha avuto inizio come promesso. La trentunenne ha effettivamente intonato la canzone di Aretha Franklin, dimostrando anche uno straordinario talento canoro. Dopo avere cantato il ritornello, però, ha aperto un cestino e ha mostrato delle ciambelle, cornetti e altri dolci voluminosi, che ha messo interamente in bocca senza alcuna fatica. I giudici, è il caso di dirlo, sono rimasti a bocca aperta.

Samantha Ramsdell ha una bocca da record: le misure

Gerry Scotti ha ironizzato con Rudy Zerbi: "Lei prende quel capoccione grande che hai e se lo magna". Samantha Ramsdell, divertita dalle reazioni, dopo la straordinaria esibizione ha raccontato la sua storia:

"Volevo diventare una cantante a Broadway. Ho sempre saputo di avere una bocca grandissima, ma non ero consapevole di quanto fosse davvero grande. Me ne sono accorta quando i ragazzi su TikTok hanno cominciato a chiedermi: "Ma che ti è successo? Come mai la tua bocca è così grossa?" Poi sono stata contattata dal Guinness dei Primati e oggi ho il record per la bocca femminile più grande".

Le misure? 14 centimetri e mezzo di larghezza e 7 centimetri di altezza.