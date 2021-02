La finale del Grande Fratello Vip inizia ufficialmente non lunedì 1 marzo, bensì nella seconda parte della puntata in onda venerdì 26 febbraio. Prima, c'è stato spazio per una seconda eliminazione, oltre a quella tramite la canonica nomination che ha visto l'uscita di Rosalinda Cannavò. Un televoto flash, infatti, ha sancito l'eliminazione di Samantha De Grenet. Si è salvata, ancora una volta Stefania Orlando, che ufficialmente è la quarta finalista. Subito dopo l'addio di Samantha alla Casa, come dicevamo, è cominciata la finale, con tutti contro tutti e il primo televoto.

Il metodo del televoto flash

Esclusi i tre finalisti che sono Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi i restanti concorrenti hanno davanti due possibilità: restare e giocarsi la finale, finire al televoto e dire addio ai sogni di gloria. Se Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò hanno dovuto affrontare una nomination, con l'avvio dei voti in puntata, con a disposizione molto meno tempo per permettere ai telespettatori di esprimere le loro preferenze, con il televoto flash c'è il rischio che anche per una manciata di voti il gieffino di turno possa risultare "perdente" in questo testa a testa finale. A finire in nomination Stefania Orlando e Samantha De Grenet.

La seconda eliminata della semifinale è Samantha

Dopo che Alfonso Signorini ha dato il via al televoto, l'adrenalina nella casa più spiata d'Italia è schizzata a livelli altissimi, in attesa di scoprire l'esito. Ed ecco che il conduttore ha chiamato in studio Samantha e Stefania concorrenti rimasti e ha enunciato chi, ad un passo dalla puntata conclusiva dello show, ha dovuto abbandonare lo show. Il nome in questione è quello di Samantha De Grenet. Dopo l'annuncio e il saluto ai suoi compagni d'avventura, queste sono state le sue prime parole:

Mi aspettavo l'eliminazione, sono durata anche troppo! Un viaggio bellissimo, dentro me stessa. Ho riscoperto di provare ancora emozioni. Onestamente penso che se fossi entrata all'inizio sarebbe stato diverso. Se entri a programma iniziato, ci sono altri concorrenti che hanno conquistato l'affetto del pubblico. Dayane? Lei è per molti ma non per tutti: è una donna difficile da comprendere fino in fondo ma ha un cuore grandissimo.

L'attacco di Antonella Elia

Durissimo l'ultimo commento di Antonella Elia contro Samantha: "Sei la mia kryptonite, non ti posso vedere. Ti sei trasformata in un personaggio fasullo, da reginetta del gorgonzola sei diventata la regina della falsità. Spero di non vederti mai più nella vita".