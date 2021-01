Nella 32esima puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 11 gennaio, ci sarà un’eliminazione tra ben nove concorrenti al televoto. I nominati sono Dayane Mello, Mario Ermito, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta, Rosalinda Del Vesco, Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi e Andrea Zenga. Secondo l'esito del sondaggio effettuato da Fanpage.it, dovrebbe essere Samantha ad abbandonare il reality.

Sondaggio GF Vip: le percentuali

I nostri lettori non scelto hanno direttamente chi eliminare, ma hanno risposto alla domanda "Chi vuoi salvare?" (come accade nel televoto ufficiale). Il concorrente preferito tra i nominati risulta essere Tommaso Zorzi, scelto dal 17%. Non c'è da stupirsi, dal momento che il giovane influencer è di gran lunga il più amato dal pubblico. Lo seguono di poco Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando, scelte a pari merito dal 15% dei votanti. A breve distanza li tallona Maria Teresa Ruta, votata dal 14%. Il 12% ha invece deciso di salvare Giulia Salemi. Dayane Mello, gieffina che ha diviso molto il pubblico del reality, è la scelta dell'11%. Raccolgono le briciole gli altri concorrenti rimasti. Andrea Zenga e Mario Ermito sono comprensibilmente meno apprezzati visto il loro ingresso relativamente recente e hanno preso rispettivamente il 7% e il 5% dei voti. La meno amata è però Samantha De Grenet, votata solo dal 4%.

Anticipazioni GF Vip, puntata dell'11 gennaio

Oltre all'eliminazione, stasera assisteremo a una sorpresa per Dayane Mello: la modella avrà la possibilità di rivedere la mamma, con cui i rapporti sono stati difficili. Inoltre, si parlerà della grande amicizia tra Stefania e Tommaso, messa alla prova dalla recente lite. I Zorzando, nel frattempo hanno già fatto pace e lei ha chiarito di non aver inscenato lo scontro per strategia. Tornerà inoltre in studio Elisabetta Gregoraci, che certamente commenterà la relazione nata tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.