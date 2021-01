Elisabetta Gregoraci parteciperà alla puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 11 gennaio. È lei stessa a svelarlo sui social, in risposta a una fan che le chiedeva se sarebbe stata presente nello studio del reality show condotto da Alfonso Signorini in occasione della trentaduesima puntata, in onda questa sera. Elisabetta non era stata presente in studio la scorsa settimana perché partita per Dubai per raggiungere il figlio Nathan Falco e l’ex marito Flavio Briatore subito dopo Capodanno. Terminate le vacanze, la showgirl è rientrata a Monaco e questa sera sarà a Roma per commentare la nuova puntata.

Gregoraci in studio dopo i baci tra Pretelli e Giulia Salemi

Elisabetta Gregoraci sarà nello studio del Gf Vip per la prima volta da quando è ufficialmente cominciata la relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. In occasione della puntata di Capodanno, tra l’ex corteggiatore di Elisabetta e la giovane influencer non era ancora accaduto nulla di particolarmente rilevante, se non un bacio che i due si erano scambiati per gioco. La scorsa settimana, invece, Elisabetta era stata assente quando la madre di Pierpaolo era entrata nella Casa per consigliare al figlio di non accelerare nel rapporto con Giulia. Questa sera, se Elisabetta dovesse decidere di parlarne, Pierpaolo scoprirà per la prima volta che cosa pensa la showgirl del flirt con la Salemi.

Quando Pierpaolo Pretelli corteggiava Elisabetta Gregoraci

Prima che Giulia Salemi entrasse nella Casa, Pierpaolo aveva corteggiato a lungo Elisabetta Gregoraci, fino ad ammettere di essere arrivato a un passo dall’innamorarsi di lei. Ma Elisabetta, pur ammettendo di essere fisicamente attratta dal coinquilino, si era rifiutata di approfondire la loro conoscenza nella Casa. La loro “amicizia speciale”, così ribattezzata dalla Gregoraci, sarebbe rimasta tale per tutta la durata del reality di Canale5, in attesa di una cena che i due si sarebbero concessi fuori dalla Casa per parlare del loro rapporto lontano dalle telecamere. Eventualità congelata dal flirt nato a sorpresa tra Giulia e Pierpaolo.