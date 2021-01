Come al solito sulla casa del Grande Fratello Vip arrivano aerei in continuazione per alcuni concorrenti del reality. Nella mattinata di oggi a sorvolare la casa di Cinecittà è arrivato un aereo dedicato a Tommaso Zorzi, ma soprattutto ai Gregorelli, ovvero la "coppia" formata da Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci che può vantare una ricca coltre di fan. Chi non l'ha presa serenamente è stata, come ci si può immaginare, Giulia Salemi piuttosto infastidita dall'accaduto.

Passa l'aereo per i Gregorelli

Il passaggio del velivolo ha generato un forte momento di imbarazzo tra i gieffini, in quanto il flirt tra l'influencer e l'ex modello sembra procedere a gonfie vele e, a dire il vero, il primo a stupirsi dell'attenzione che ancora riceve la coppia Pretelli-Gregoraci è proprio il diretto interessato che si è soffermato a guardare incuriosito l'aereo. Dopo poco, visibilmente piccata da queste manifestazioni, è intervenuta Giulia Salemi

Quello che non capisco, no, è che tu eri molto preso, ma lei non ti contraccambiava cioè dovrebbero stare dalla tua parte, tu ci hai provato per due mesi e mezzo ci ha provato hai preso picche picche picche, solitamente le persone si schierano dalla parte..ti han visto piangere, ti han visto star male, non ricambiato totale, hai preso pali su pali, mi fa strano capisci?

Giulia Salemi svela il suo dubbio

Pretelli le dà ragione e sottolinea come non riesca a capacitarsi del fatto che, dopo i continui rifiutida parte della showgirl ci siano persone che continuino a sperare in una love story: "No, infatti, mai ricambiato, infatti non capisco. Magari è stata alimentata la cosa, come un ti aspetto fuori, ma che ti aspetto fuori, se doveva succedere succedeva qui in 70 giorni, non è successo punto". L'influencer, quindi, paragonando quello che è accaduto tra loro con il rapporto venutosi a creare con Elisabetta Gregoraci aggiunge: "Ci sono cose che non puoi controllare, vedi, anche tra di noi, se hai un desiderio va oltre tutto" e conclude dicendo: "Tu hai pensato che davvero potesse esserci un futuro fuori?".

La risposta di Pierpaolo Pretelli

La domanda ha portato Pierpaolo a riflettere sul suo atteggiamento, chiedendosi come sia stato visto da fuori, ma giustificando le sue azioni e dicendosi pronto a chiarire qualsiasi questione nell'eventualità ce ne fosse bisogno perché non vuole che passi un messaggio sbagliato sul suo conto (qui, video):