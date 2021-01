Quella tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è la storia d'amore più seguita della casa del Grande Fratello. L'amore, scoccato poche settimane fa, si sta sempre più affermando come tale, anche se i due protagonisti cercano di mantenere ancora una sorta di pudore, almeno nelle parole. Se il "ti amo" tanto atteso dai fan della coppia e della trasmissione non è ancora arrivato, diciamo che i due hanno dimostrato che a volte le parole sono superflue e così tra baci nati sotto al vischio e telecamere costrette a staccare dal letto in cui dormono insieme, la storia si ingrandisce.

Nella serata di ieri i due si sono appartati e hanno cominciato ad ammettere che tra di loro c'è qualcosa di speciale che va oltre l'amicizia. Nonostante siano tra i protagonisti più discussi della casa, sia tra il pubblico che tra i parenti – chiedere alla mamma di Pierpaolo – i due se ne fregano e si ritagliano completamente spazio per il loro sentimento. Accoccolati in veranda si sono lasciati andare: "Cosa sono per te adesso?" ha chiesto Pierpaolo a Giulia che ha risposto: "Sei fondamentale. Sei nato come un amico, uno con cui potevo essere me stessa al 100% e questa è una base ottima e rara, ora sei molto di più, una cosa rara, qualcosa di indefinibile che sta prendendo forma e definizione". Un sentimento ricambiato da Pierpaolo che conferma che la stessa cosa vale anche per lui: "Mi piace questa risposta, rispecchia quello che sto provando io, esattamente allo stesso modo. Sei qualcosa di bello che mi è capitato".

Che fosse "a un passo dall'amore" Salemi lo aveva ammesso poche ore prima all'amico Andrea Zelletta in una lettera di buoni propositi 20212: "sono in procinto, sono sulla strada per innamorarmi" sono le parole che l'influencer avrebbe detto all'amico a proposito della relazione con Pretelli, ammettendo i suoi sentimenti e riuscendo a conquistare il cuore del ragazzo che nelle settimane precedenti all'ingresso di Giulia aveva avuto una relazione tormentata con Elisabetta Gregoraci. Il pubblico, però, storce il naso dal momento che anche Salemi non è nuova agli invaghimenti nella casa del GF Vip, visto quello che era successo con Francesco Monte lo scorso anno.