Giulia Salemi sarebbe "a un passo dall'amore" e, nemmeno a dirlo, il destinatario è Pierpaolo Pretelli. A darne conferma, una sua lettera di buoni propositi per il 2021, condivisa con l'amico Andrea Zelletta. “Beh, sono in procinto, sono sulla strada per innamorarmi” gli avrebbe detto, dopo che lui ha continuato a punzecchiarla in segreto, mentre erano distanti dagli altri. Lei, arrossendo, si è chiusa in un suo abbraccio e gli ha ammesso di provare dei sentimenti per PierPa ma ha specificato di non volerglielo ancora dire.

Zelletta manterrà il riserbo ma siamo certi non farà lo stesso Alfonso Signorini nella prossima puntata del lunedì sera. Mentre Giulia confessa il suo ‘quasi amore' per Pierpaolo, lui le dedica canzoni d'amore in veranda. In particolare, quella di Cesare Cremonini dal titolo La nuova stella di Broadway, che parla di "una promessa d'amore". Sembra proprio che Cupido aleggi sulla casa di Cinecittà, a dispetto della fetta di pubblico e opinionisti che pensano sia tutto costruito ad arte.

Dopo il flirt mai decollato con Elisabetta Gregoraci e quello terminato fuori dalla casa dello scorso Grande Fratello Vip con Francesco Monte, Pierpaolo e Giulia sono apparsi recidivi agli occhi di un pubblico che è ormai abituato a vederli con gli occhi innamorati e le parole gonfie di buone intenzioni.

Al tempo, quando Giulia Salemi si avvicinò al buon Monte nella casa del GF Vip e ne conquistò i favori, sua mamma Fariba era intenta a commentare la cosa nei programmi Mediaset con un sonoro ‘mia figlia si sta innamorando di Francesco Monte‘ e questo non è passato certo inosservato ai fan del reality show, che non perdono una virgola dell'attuale stagione e men che meno hanno fatto con le precedenti. Questo non significa che i due stiano necessariamente fingendo ma sicuramente è una prova ulteriore per i loro sentimenti, sottoposti anche all'attenzione di un audience più schivo e diffidente rispetto alle prime volte.