Sabrina Ferilli teme di uccidere un concorrente a TSQV, De Filippi: “Ti arresteranno per omicidio”

Tensione nella puntata di Tu sì que vales 2021 trasmessa sabato 2 ottobre. Un illusionista tedesco, André Blake, ha deciso di mettere la sua vita nelle mani di Sabrina Ferilli. Un’occasione troppo ghiotta per Maria De Filippi, che non si è tirata indietro quando si è trattato di terrorizzare l’attrice: “Al limite ti arrestano per omicidio. Se sbagli, lo uccidi”.