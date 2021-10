Sabrina Ferilli svuota una bottiglia d’acqua in testa a Maria De Filippi: “La regina è bagnata” Sabrina Ferilli ha fatto uno scherzo a Maria De Filippi a Tu sì que vales. L’attrice l’ha attirata con l’inganno e poi le ha versato una bottiglietta d’acqua in testa. La “queen” non è di certo restata a guardare. Dopo qualche istante, infatti, ha attuato la sua vendetta, bagnando l’amica a sua volta.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata di Tu sì que vales, trasmessa sabato 16 ottobre, Maria De Filippi è stata vittima di un gavettone da parte di Sabrina Ferilli. La conduttrice e giudice del programma si è immolata allo scherzo dell'amica, senza protestare. Poi, lo ha ricambiato. Ma andiamo con ordine. L'attrice ha chiamato De Filippi, invitandola a raggiungerla alla sua postazione: "Ti posso dire una cosa?".

Lo scherzo di Sabrina Ferilli a Maria De Filippi

Maria De Filippi è apparsa subito sospettosa: "Cosa devi dirmi? Hai il microfono". Ma Sabrina Ferilli si è fatta più insistente: "Vieni qui, vieni qui, per favore vieni qui. Sei sempre venuta per fatti tuoi e non vieni ora che ti chiamo" e Maria: "Sì, vieni qui, neanche fossi un cane". Poi, sebbene non si fidasse totalmente, ha raggiunto l'attrice. Sabrina Ferilli allora le ha spiegato:

"Tu sai che qui io cerco sempre persone che mi possano aiutare a fare degli scherzetti, delle cosette. Secondo te ci riesco? No? E quindi lo faccio da sola".

Così, ha versato l'acqua contenuta in una bottiglietta sulla testa di Maria De Filippi. La conduttrice è rimasta di sasso, mentre Ferilli esultava: "Vendetta, gradevole vendetta. Come sei bella. The queen is wet, la regina è bagnata. Sembri Kim Basinger in nove settimane e mezzo".

Maria De Filippi si vendica e bagna Sabrina Ferilli

Maria De Filippi si è subito vendicata. Ha schizzato Sabrina Ferilli, agitando i suoi capelli bagnati. L'attrice ha subito compreso quale sarebbe stata la sua sorte: "Lo vedi? Ora bagna anche me, non ho mai pace io". Intanto, con uno scatto felino, la giurata di Tu sì que vales le ha strappato la bottiglietta dalle mani e gliel'ha versata in testa. Sabrina Ferilli ha esclamato:

"Te possino ammazzatte…ero convinta che fosse finita l'acqua. Sto bene? Di certo meglio di te. Roba da pazzi. Devo fare pure tutto da sola perché nessuno mi viene dietro. Ora Roberto ti mette l'aria condizionata a palla e domani….".

E ha fatto il segno della croce con le dita.