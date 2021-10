Sabrina Ferilli piange a Tu sì que vales e De Filippi lo nota, l’attrice: “Ti fai i caz** di tutti” Sabrina Ferilli si è commossa a Tu sì que vales. L’attrice è scoppiata a piangere quando un gruppo di acrobati, i Solast, grazie al loro talento sono riusciti a guadagnarsi un pass per la finale del programma di Canale5. Maria De Filippi ha notato che l’attrice stava piangendo e lo ha rimarcato.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tu sì que vales 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata di Tu sì que vales, trasmessa sabato 2 ottobre, ha mandato in finale i Solast. Gli acrobati, che hanno tra i 25 e i 34 anni, con un'esibizione intensa e mozzafiato, sono riusciti a stupire i giudici, che li hanno premiati con un pass che li accompagnerà dritti all'ultima puntata. Inaspettate, sono arrivate le lacrime di Sabrina Ferilli. Ecco cosa è successo.

I Solast in finale a Tu sì que vales

La reazione di Maria De Filippi davanti all’esibizione dei Solast

I Solast hanno portato sul palco di Tu sì que vales un numero davvero straordinario. Gli acrobati hanno dato prova del loro talento con evoluzioni, acrobazie, numeri di contorsionismo e salti sempre più difficili. Poi, uno degli artisti si è librato in volo, lasciando Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi con il fiato sospeso, fino a quando non è piombato su un materasso. Dopo l'esibizione è scoppiato un fragoroso applauso e Zerbi ha commentato: "Che bomba, bravi". Scotti ha rimarcato come fossero uno più bravo dell'altro. I Solast hanno spiegato:

"Abbiamo creato questo gruppo a causa della pandemia. Abbiamo deciso di unire tutte le nostre abilità e creare il nostro numero. Da qui vedremo dove andremo".

Maria De Filippi si è detta d'accordo con Gerry Scotti. Nel corso del numero accadevano talmente tante acrobazie degne di nota, che si rischiava di perdersi qualcosa:

Leggi anche Tu sì que vales, Giulia Stabile incanta ballando con il coreografo francese Sadeck

"È tanta roba in contemporanea, l'occhio fa fatica a seguire tutto. È tanto, è troppo. In un minuto e mezzo avete fatto il botto".

La commozione di Sabrina Ferilli

"100% sì": ha annunciato felice Sabrina Ferilli. Così, la palla è passata ai giudici. Se si fossero alzati tutti, gli acrobati avrebbero avuto accesso alla finale. Così è stato. Sabrina Ferilli, allora, si è commossa. Maria De Filippi lo ha notato subito e si è avvicinata a lei chiedendole di spiegare il perché. L'attrice ha protestato:

"Ecco, facciamola a livello internazionale questa figura di ca**a. Immagino quanta fatica, aspettative, tensione. Chi fa un po' lo stesso mestiere…quando si arriva a un livello alto l'emozione è sempre tanta. È la festa di tutti".

Teo Mammucari non riusciva a spiegarsi come Maria De Filippi avesse potuto notare le lacrime di Sabrina Ferilli. Lapidaria la risposta dell'attrice: "Io mi metto i capelli davanti, mi giro per non farmi vedere. Ma Maria si fa sempre i caz** di tutti".