Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò stanno vivendo alla luce del sole la loro storia d’amore, nata a sorpresa nella Casa del Grande Fratello Vip. L’attrice e il coinquilino si sono innamorati benché lei non fosse ancora single. Solo dopo avere capito di essere attratta da Andrea, ha deciso di chiudere la storia con Giuliano Condorelli che, attraverso i suoi legali, ha fatto sapere di non volere essere più nominato. Ma le difficoltà per i due non sono terminate perché a ostacolare il loro rapporto è arrivata Dayane Mello, fino a quel momento amica di Rosalinda. In diretta al Gf Vip nella puntata del 19 febbraio, i due hanno confermato la sincerità del rapporto che li lega. "C'è chi vi critica perché magari rosica e chi in voi vede della strategia", rivela loro Alfonso Signorini, senza cogliere di sorpresa Rosalinda che già si aspettava le contestazioni arrivate da parte dell'amica Dayane. "Ho avuto il coraggio di seguire le mie emozioni e non me ne pento", aveva rivelato la Cannavò in un filmato. Un sentimento che conferma in diretta: "A primo impatto, per questo feeling che c'era, ci evitavamo, evitavamo gli sguardi e di parlarci. Abbiamo fatto il percorso inverso. Adesso stiamo cominciando a conoscerci. Non so cosa accadrà fuori, vivo il presente". Quando Alfonso chiede ad Andrea se immagini un futuro fuori con lei, lui conferma: "Io mi auguro di sì. Le sensazione sono vere e non vedo l'ora di viverla fuori. Presentarla in famiglia? Credo la conoscano abbastanza però sì". Signorini fa notare a Rosalinda le bugie raccontate fino a oggi: "La voce fuori è una sola: come ci possiamo fidare di una che è entrata Adua ed esce Rosalinda? Che era entrata come fidanzata ufficiale di Gabriel Garko ed era tutto finto. Come fidanzata di Massimiliano Morra ed era una sola. Che baciava Dayane e adesso bacia Andrea. Come rispondi?". Ma la giovane non si lascia intimidire e replica: "Credo di dover smettere di giustificarmi. Ho messo in gioco la mia vita privata fuori e se fosse stato un gioco non lo avrei fatto. Chi vuole credere alla storia tra me e Andrea mi fa felice, degli altri me ne farò una ragione".

Dayane Mello ha allontanato Rosalinda Cannavò

Dopo essersi detta offesa dalla decisione dell’amica di non informarla in merito al suo rapporto con Zenga e dopo avere insultato Andrea, Dayane ha deciso di fare un passo indietro nel rapporto con Rosalinda. “Sono stanca di vedere la sua faccia triste. Mi fa venire la malinconia, non sopporto più di vederla triste. Non dipende da me la sua felicità. Imparasse a essere felice. Perché non dipende da me la sua serenità. Ho altri pensieri per la testa che lei”, si è lamentata qualche ora fa la modella brasiliana, determinata a prendere le distanze dal rapporto con l’amica.

Rosalinda ad Andrea Zenga: “Ho scelto te, era destino”

Rosalinda Cannavò si è già lasciata andare a dichiarazioni importanti con Andrea. Qualche ora fa, gli ha confessato di essere certa che quello che è nato tra loro non è frutto della reclusione nella Casa che va avanti da mesi. “Calcola che io ho preso una decisione importante scegliendo te. Io ti parlo di me, ma tu vedi cosa devi fare. Il mio avvicinamento qui dentro non lo vedo dovuto al fatto che qui è tutto amplificato. Alla fine io mi sarei potuta avvicinare a qualche altro ragazzo e non l’ho fatto. La realtà è che mi piacevi proprio tu e l’ho capito”, gli ha confidato, “Ti devi lasciare andare Andrea ed accoglierlo. La vita è una ed è bello vivere queste emozioni, è fortuna. Tu e io proviamo questo e siamo fortunati. Secondo me è anche destino sai?! Sai che io sono molto credente e in certe cose ci credo, hai visto che prego sempre. […] Mi piace coccolarti e farti stare bene”.