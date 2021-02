Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò non troveranno una sostenitrice in Dayane Mello. Tra i tre concorrenti del Grande Fratello Vip le cose non sembrerebbero essere destinate a migliorare nell'immediato futueo. Lo dimostra quanto accaduto tra loro dopo il bacio che Rosalinda e Andrea si sono scambiati. Dayane si è scagliata contro l’amica, accusandola di non averla informata in merito alle sue reali intenzioni con Zenga. Le ha inoltre procurato un dispiacere quando ha platealmente gioito di fronte all’aereo firmato dalle “ex Rosmello”, fan delle due che hanno voluto prendere le distanze dalla Cannavò. Poche ore fa è arrivato l’ultimo affondo di Dayane, questa volta indirizzato ad Andrea.

Che cosa ha detto Dayane Mello di Andrea Zenga

Uscita dal confessionale, Dayane ha risposto a chi le chiedeva che cosa avesse detto. Con naturalezza, la modella brasiliana ha confidato di avere parlato proprio di Andrea: “Ho detto che è uno sfigato”. Dayane ha aggiunto che Zenga sarebbe stato l’unico al mondo ad avere sminuito un suo bacio. Poi ha aggiunto: “Sto creando un blocco, vuoi partecipare?”. Si riferisce al fatto di essere consapevole che del confessionale in cui parla di Zenga sarà oggetto di un blocco nel corso della prossima puntata del reality che la vedrà discutere con la nuova coppia.

in foto: Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Rosalinda Cannavò ferita dall’atteggiamento di Dayane

Rosalinda si è detta ferita dall’atteggiamento dell’amica. La decisione di lasciare il fidanzato Giuliano Condorelli per vivere il flirt con Andrea Zenga non ha convinto Dayane che ha palesato ad alta voce il suo fastidio. Ma alcune frasi della brasiliana e la sua volontà di prendere le distanze hanno ferito l’amica che si è sciolta in lacrime più volte per la piega presa dal loro rapporto e per il fatto di non avere ricevuto da Dayane il sostegno che si aspettava.