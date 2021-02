Rosalinda Cannavò non ha ancora sentito Giuliano Condorelli dal momento in cui ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip. Lo svela in un’intervista a Chi, cui confessa che l’ex compagno, lasciato per Andrea Zenga, non avrebbe ancora manifestato il desiderio di incontrarla per chiarire quello che è accaduto nella Casa. “Non ho sentito Giuliano”, svela la Cannavò, “avrei voluto scrivergli ma lui è molto reticente com’è giusto che sia. Scrivere per organizzare un incontro, è giusto vedersi, guardarsi negli occhi anche perché sono 10 anni. So che starà soffrendo ed è l’ultima cosa che voglio perché io gli voglio bene”.

Rosalinda: “Ecco quando ho deciso di lasciare Giuliano”

Rosalinda svela di avere compreso di dovere interrompere la storia d’amore con Giuliano nel momento in cui si è resa conto di provare qualcosa per Andrea Zenga, conosciuto nella Casa del Gf Vip: “Ho capito di non amarlo più dal momento in cui ho deciso di intraprendere un’altra relazione e provare qualcosa per un’altra persona. Sapevo e facevo capire che qualcosa si era spento. Un po’ prima di Natale, senza dirlo, ho capito che qualcosa si era spento ma c’era sempre il blocco del rispetto e di dirglielo in tv, davanti a tutta Italia. Non volevo farlo soffrire così tanto ma quando non riuscivo a frenare la voglia di vedere Andrea è successo”.

in foto: Giuliano Condorelli e Rosalinda Cannavò

Cosa accadrà con Dayane Mello fuori dal Gf Vip

Rosalinda conferma di essere rimasta delusa dall’atteggiamento di Dayane Mello che l’ha nominata pochi minuti dopo avere confessato i suoi sentimenti per lei: “Il rapporto con Dayane è stato particolare, mai avuto uno tanto stretto con una donna prima. Lei è una donna carnale, mentre io sono distaccata. È stata un’amicizia forte perché nella Casa hai bisogno di legami forti e l’ho trovato in Dayane. Ma non è amore. Spesso capivamo che dallo studio c’erano domande ambigue”. E sui motivi che l’hanno spinta a non credere a Dayane confida: