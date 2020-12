Rosalinda Cannavò torna a parlare, in lacrime, della morte di Teodosio Losito, . Con l'avvicinarsi del periodo natalizio, l'attrice siciliana ha ripensato con malinconia agli ultimi giorni dell'amico, che morì suicida l'8 gennaio del 2019. Losito ha sceneggiato alcune fiction interpretate dalla Cannavò (nota in precedenza col nome d'arte di Adua Del Vesco), quali L'onore e il rispetto, Il peccato e la vergogna e Furore.

La crisi di Rosalinda/Adua

Rosalinda è scoppiata a piangere, consolata da Giulia Salemi, che le ha chiesto quale fosse il motivo di tanto dolore. L'attrice ha parlato di un collega di lavoro che si è tolto la vita e la Salemi non ha tardato a capire come Adua facesse riferimento a Losito: "Lui è stata l'unica persona che mi ha capito in tutti questi anni", ha spiegato la ragazza, continuando a piangere, e ricordando un particolare molto triste: l'amico la invitò a restare in famiglia per le feste, forse anche per allontanarla da sé nei giorni del tragico gesto.

Le ragioni del suicidio le sa lui. Io le posso sapere e le tengo per me. Sai cos'è? A volte non ti rassegni, non lo accetti. Io a volte penso che non è accaduto quello che è accaduto e che lui magari è lontano, in un'altra città. Quando arrivano questi periodi mi ricordo dei momenti, delle cose. A quanto lui ci teneva che io andassi in Sicilia a Natale, perché non voleva che io vedessi che faceva questo gesto. Infatti qualche giorno prima mi scrisse un messaggio e mi disse "Quando torni a Roma?".

La regia ha quindi cambiato inquadratura, preferendo non mostrare il resto delle parole di Rosalinda su Losito. Del resto, le prime affermazioni che fece con Massimiliano Morra proprio sulla morte dell'amico suscitarono non poco dibattito e una serie di polemiche.

Chi era Teodosio Losito

Teodosio Losito, detto anche Teo, era nato a Milano il 17 aprile 1965. Nel 1987 partecipò al Festival di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte, con il brano Ma che bella storia…,scritto da Enzo Miceli e Gaetano Lorefice, e al Festivalbar con la canzone Direttamente al cuore di Cristiano Malgioglio. Pubblicoò anche due album, Quante volte mi sono girato a guardare il cielo e Pathos. Dopo aver lavorato negli anni 90 come attore di fotoromanzi per il settimanale Grand Hotel, dal 2001 diventò sceneggiatore di fiction per Mediaset, volto importante della Ares Produzioni e legato al fondatore Alberto Tarallo da un sodalizio professionale e di vita. Ha sceneggiato, oltre ai titoli già citati, diverse altre serie tra cui Il bello delle donne, Caterina e le sue figlie, Sangue caldo, Pupetta: Il coraggio e la passione e Rodolfo Valentino – La leggenda.