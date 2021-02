in foto: Foto Endemol

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ormai a un passo dalla storia d'amore. Dopo aver ammesso di provare dei sentimenti l'uno per l'altra, i due concorrenti del Grande Fratello Vip, complice forse l'atmosfera romantica del 14 febbraio, nella tarda serata si sono lasciati andare alle coccole sul letto di lei. Abbracciati e vicinissimi ai baci, faticano a tenere a bada l'attrazione è reciproca: ed ecco servita la storia di San Valentino al pubblico di Canale 5, benché Rosalinda sia ancora fidanzata con lo storico compagno Giuliano Condorelli.

Il gruppo del GF entra e interrompe Zenga e Rosalinda

Peccato che l'idillio sia stato interrotto sul più bello dal resto del gruppo del GF Vip, accorso a spiarli. "Questo è blocco 1", ha ironizzato Stefania Orlando in riferimento al fatto che quanto accaduto sicuramente avrà uno spazio centrale nella puntata di lunedì 15 febbraio. Dayane ha invitato Zenga a sdraiarsi sul suo letto e lei e Tommaso li hanno canzonati mettendosi a mangiare le patatine davanti a loro, fino a quando la regia non li ha interrotti chiamandoli in confessionale. Qui il video completo, con Rosalinda evidentemente imbarazzata. I due hanno comunque continuato a coccolarsi anche dopo l'uscita degli altri ragazzi. Alla fine lui ha desistito e lei si è coperta il viso con il plaid.

La reazione di Giuliano Condorelli

Intanto, già dopo la dichiarazione di Andrea Zenga a Rosalinda, il fidanzato Giuliano ha deciso di privatizzare il suo account Instagram senza alcuna dichiarazione pubblica. A questo punto, è facile prevedere un faccia a faccia per la puntata in onda stasera. Va detto che Rosalinda ha iniziato a essere incerta già da tempo suoi sentimenti per il ragazzo, al punto da non accettare subito la sua proposta di convivenza fatta al GF Vip. Il ragazzo le ha portato le sue chiavi di casa, che la Cannavò ha "preso con riserva". Nei lunghi mesi nel reality, l'attrice ha maturato la convinzione che la loro storia è in un momento di crisi. Ciò non toglie che Rosalinda stia vivendo questa situazione con enorme imbarazzo e sconforto, tra sfoghi e pianti.