Raimondo Todaro: “Nessuna trattativa economica con Amici. Milly Carlucci? Non l’ho tradita” Il ballerino, che ha lasciato Ballando con le stelle dopo oltre 15 anni di vita nella trasmissione Rai, ribadisce di non aver mancato di rispetto a Milly Carlucci: “Non è un tradimento, ma un salto. Sono a posto con la mia coscienza”. Al momento non ci sarebbe però alcun contratto con Amici: “Lo giuro su mia figlia”.

A cura di Valeria Morini

L'addio di Raimondo Todaro a Ballando con le stelle con il probabile approdo ad Amici in qualità di insegnante di danza ha suscitato qualche polemica, soprattutto dopo l'amaro post in cui Milly Carlucci lamentava di non essere stata informata di persona. Il ballerino ha difeso le sue ragioni su Oggi, spiegando al tempo stesso che al momento non c'è alcuna firma che conferma la sua presenza ad Amici.

Non ci sarebbe nessun contratto con Amici

"Giuro su mia figlia che non ho firmato alcun contratto e non c’è al momento nessuna trattativa economica con Maria De Filippi per Amici. Questo non significa che non mi piacerebbe che ci fosse", afferma con chiarezza Todaro, la cui presenza nel talent di Maria De Filippi, dunque non sarebbe ancora da confermare (benché Lorella Cuccarini sia stata spostata al banco di canto). Al contempo, è certo il suo addio a Ballando, in cui approdò nel 2005, ma senza alcun tradimento ai danni della Carlucci.

Ho scelto di lasciare un programma di successo dopo 15 anni perché sentivo che non avevo più nulla da dare e viceversa. E Milly lo sa… Mi fa ridere chi parla di tradimento: sono certo che la stessa Milly sa che non è un tradimento, il mio, ma un salto… Io sono a posto con la mia coscienza, nessuno sgarro: sono entrato a Ballando che avevo 18 anni, ora ne ho 34. È del tutto naturale che senta l’esigenza di sperimentare. Non l’ho mai nascosto: ho voglia di provare a fare anche altro.

Perché Todaro non ha parlato di persona con Milly Carlucci

A scatenare il sospetto di frizioni, il post di Milly Carlucci che si diceva dispiaciuta per non aver parlato con Todaro di persona, dopo 15 anni di amicizia. "La ringrazierò sempre per quello che sono diventato", dichiara lui, che ribadisce di non aver potuto informare dal vivo la conduttrice del suo addio per cause di forza maggiore, ovvero il coronavirus: "Ho preso il Covid e non potevo certo uscire per incontrarla". Dunque, lo rivedremo ad Amici? Anche se non è ufficiale l'approdo è più che probabile, considerando inoltre che Todaro ritroverebbe la ex moglie, nonché madre di sua figlia, Francesca Tocca, con cui è in ottimi rapporti. Il ballerino è già stato ospite di Amici nella stagione 2021.