Tra i programmi TV di stasera c'è "Don Matteo 12" su Rai Uno e "Dritto e rovescio" su Rete 4.

Non andranno in onda Le Iene: il programma è stato sospeso per due settimane a causa di un contagio di Coronavirus interno alla redazione.

Tra i film di stasera 12 marzo 2020 vi segnaliamo "Il Giustiziere della notte" su Rai Due e "Non si ruba a casa dei ladri" su Canale 5.

Vediamo cos'altro c'è stasera in TV sui canali Rai, Mediaset e Sky:

Rai Uno

21.25 – Don Matteo 12 (Serie Tv)

In onda su Rai Uno la nona puntata della dodicesima stagione di Don Matteo. In questa puntata, il parroco interpretato da Terence Hill tenterà di salvare la vita di una donna vittima di un tentato omicidio

Rai Due

21:20 – Il giustiziere della notte (Film d'azione)

Paul (Bruce Wills) è un medico chirurgo. La sua vita viene sconvolta quando un gruppo di ladri si introduce in casa sua e uccidono la moglie di Paul e feriscono gravemente la figlia. Sconvolto dall'accaduto, decide di mettersi sulle tracce di ladri e delinquenti per vendicare tutti i soprusi subiti dai più deboli.

Rai Tre

21:20 – In arte Gianna Nannini (Documentario)

In onda su Rai Tre uno speciale dedicato a Gianna Nannini. L'artista, intervistata da Pino Strabioli, racconta la sua infanzia, la sua famiglia, i suoi amori e le scelte artistiche che l'hanno portata ad essere una tra le più apprezzate rock star italiane.

Rai Movie

21:10 – Cose nostre: Malavita (Film commedia)

Il boss italoamericano Giovanni Manzoni, dopo essersi pentito, viene trasferito sotto falsa identità in un paesino della Francia insieme alla sua famiglia. Nascondere la sua vera identità ai suoi compaesani sarà più difficile del previsto.

Rete 4

21:25 – Dritto e rovescio (Programma d'approfondimento)

Una nuova puntata del programma di approfondimento e inchieste "Dritto e Rovescio". Paolo del Debbio, insieme agli inviati e agli ospiti in studio analizza la situazione italiana anche alla luce dell'ultimo decreto governativo che dichiara tutta l'Italia zona rossa.

Canale 5

21:20 – Non si ruba a casa dei ladri (Film commedia)

Antonio Russo è un imprenditore napoletano che ha dovuto chiudere la sua azienda dopo aver perso una gara d'appalto truccata. Per poter pagare il master della figlia negli Stati Uniti, lui e la moglie iniziano a lavorare come camerieri per Simone Santoro, un romano che alimenta un giro di corruzione in cui è coinvolta anche la criminalità organizzata.

Italia Uno

21:20 – Alice attraverso lo specchio (Programma d'avventura)

In sostituzione del programma d'inchieste de "Le Iene", sospeso per due settimane a causa di un caso di Coronavirus interno alla redazione, su Italia Uno sarà trasmesso il film "Alice attraverso lo specchio".

La5

21:10 – Grande Fratello Vip (Reality Show)

Su La5 in onda la replica della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip trasmessa in diretta ieri e condotta da Alfonso Signorini.

La7

21:15 – Piazzapulita (Programma d'approfondimento)

Corrado Formigli conduce una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento che fa il punto sulla situazione sociale, economica e politica italiana, discutendo anche dell‘emergenza coronovirus.

TV8

21:30 – Europa League: Wolfsburg – Shakhtar D. (Sport)



Dopo il rinvio di Inter-Getafe, su TV8 sarà trasmetta in diretta l'altra partita degli ottavi di finale di Europa League in programma per stasera: Wolfsburg – Shakhtar Donetsk.

Sky Cinema Uno

21:15 – Malati di sesso (Film commedia)



Giacomo e Giovanna vanno dallo stesso analista per risolvere lo stesso problema: riescono ad avere solo relazioni di una notte. Quando il loro analista, in crisi, decide di interrompere i colloqui, consiglia loro di aiutarsi reciprocamente.