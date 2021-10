Pole dancer a 78 anni: “Non pensate che a una certa età si possa solo giocare a carte” Idanna Abignente, a 78 anni, ha deciso di partecipare a Tu sì que vales per dare un messaggio alle sue coetanee. La donna, campionessa di pole dance, sport che pratica da 7 anni, ha spiegato: “Faccio un appello alle donne diversamente giovani come me, che forse pensano che ormai ci siano solo le carte e i nipotini e invece, ci si può dedicare anche ad altro”.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tu sì que vales 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Idanna Abignente, alla soglia dei 78 anni, ha deciso di partecipare a Tu sì que vales per dare un messaggio molto importante a chi è più in là con gli anni. La donna, che vive a Pino Torinese, è stata tra i protagonisti della puntata di sabato 23 ottobre. Il suo intento era dimostrare che a una certa età non si deve per forza solo giocare a carte e pensare ai nipotini. Lei, ad esempio, ha trovato la sua strada nella pole dance.

Il messaggio per le donne di una certa età

Idanna Abignente ha spiegato: "Da 7 anni mi cimento in questa disciplina, la pole dance, che mi piace tantissimo. Io ho vinto il campionato italiano di pole dance per la mia categoria. Anche se, onestamente, non è stata per me una vera vittoria. Diciamo che sono stata premiata perché nella mia categoria ero sola (ride, ndr)". Quindi ha voluto trasmettere un messaggio alle donne "diversamente giovani", come le definisce lei:

"Faccio un appello alle donne diversamente giovani, come me, che forse pensano che ormai ci siano solo le carte e i nipotini e invece, ci si può dedicare anche ad altro. Questo sport mi è piaciuto moltissimo perché mi fa stare bene il fisico, la mente e il cuore. Frequento una palestra da quando avevo 49 anni, dove ho fatto di tutto. Tutto quello che potevo fare. Sono una persona frenetica, attiva. Spero di essere di ispirazione ad altre donne diversamente giovani. Non elenco tutti i problemi fisici che ho , che non mi sono fatta con la pole dance, ma sciando o con altre attività. Ho anche l'artrosi alle mani".

Idanna Abignente stupisce la giuria: la reazione di Maria De Filippi

In effetti, la signora Abignente è riuscita a convincere la giuria di Tu sì que vales con la sua performance. Sabrina Ferilli ha invitato Maria De Filippi a pensare seriamente di cimentarsi anche lei con la pole dance: "Maria devi prendere esempio. Abbiamo un'ultima spiaggia, facciamo questa pole dance. Ci rimane questo e Lourdes". La conduttrice ha replicato: "Guarda che è difficile. Io non ce la farei mai". Poi, ha spiegato di ritenere che un ruolo fondamentale nell'atteggiamento della concorrente lo abbia il suo cervello: "Se tieni il cervello ed il cuore aperto, puoi andare avanti a divertirti e non ammuffire".