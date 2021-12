“Pippo Baudo al GF Vip per Katia Ricciarelli”, la notizia bomba lanciata al TG5 Pippo Baudo presto entrerà nella Casa del Grande Fratello VIP per fare una sorpresa alla sua ex moglie e concorrente del reality, Katia Ricciarelli: lo spoiler di Cesara Buonamici durante il Tg5.

A cura di Gaia Martino

Visto il prolungamento del Grande Fratello VIP sino a marzo 2022, Alfonso Signorini allarga il cast nella Casa più spiata d'Italia. Dopo gli ingressi di Biagio D'Anelli, Valerina Marini e Giacomo Urtis entrati come concorrenti unici, Maria Monsé e Patrizia Pellegrino, già eliminata al televoto, aprirà le porte del reality ad un altro volto famoso. Ha annullato l'ingresso di Ferdinando Giordano e Giulio Raselli per lasciare spazio ad un attore di fama internazionale, Kabir Bedi. A rivelare l'anticipazione è Cesara Buonamici, volto storico del TG5 che nel consueto collegamento con lo studio del GF Vip prima della diretta, si è lasciata ‘scappare' più di uno spoiler. La giornalista ha rivelato che Pippo Baudo entrerà nella Casa più spiata d'Italia per fare una sorpresa alla sua ex moglie, Katia Ricciarelli.

Al GF Vip arriva Pippo Baudo

Pippo Baudo entrerà nella Casa di Cinecittà, stando alle anticipazioni della giornalista del TG5. Dopo aver spoilerato il nuovo ingresso nel reality, durante il collegamento con Alfonso Signorini prima della diretta, ha chiesto: "Alfonso, non arriva Pippo Baudo per Katia?". "Ciao ti saluto, non parlo più" è stata l'immediata replica del conduttore il quale scherzando ha accusato il volto storico del Tg5 di bruciargli tutte le anticipazioni. Lo storico conduttore televisivo nonché ex marito della concorrente Katia Ricciarelli la raggiungerà per farle una sorpresa.

Kabir Bedi nuovo concorrente del GF Vip

Kabir Bedi presto raggiungerà gli inquilini del Grande Fratello VIP come annuncia Cesara Buonamici, storica conduttrice del TG5, durante il collegamento con Alfonso Signorini prima della diretta. "Lo scoop lo voglio fare io, è vero che arriva Kabir Bedi?" ha chiesto la giornalista. "Ma queste robe come fai a saperle? Mi stai bruciando tutto" ha replicato il conduttore del reality.

Nell'immaginario di tutti il suo volto sarà sempre accostato a Sandokan, film in cui ha vestito i panni del pirata protagonista che gli ha permesso di ottenere un'enorme fama internazionale. A 75 anni con una brillante carriera da attore, ha deciso di mettersi nuovamente in gioco entrando a far parte del cast del Grande Fratello VIP. Non è il primo reality a cui partecipa. Kabir Bedi nel 2004 è stato uno dei naufraghi de L'Isola dei Famosi, arrivando secondo subito dopo Sergio Muniz.