Il Grande Fratello Vip 2021 non finirà a dicembre: quanto durerà e il perché del prolungamento “Il GF Vip 6 andrà in onda fino a marzo 2022”. Così il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, ha ufficializzato la durata della sesta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo i primi rumors rivelati dai concorrenti, ora arriva l'ufficialità da parte di Mediaset: "Il Grande Fratello Vip sarà in onda fino a marzo 2022". A farlo sapere il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, attraverso un comunicato stampa. Questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini entra così nella storia e diventa "la più lunga di sempre", dopo quella dello scorso anno che era durata poco più di 6 mesi.

Il GF Vip durerà fino a marzo

Nei mesi scorsi, Nicola Pisu e Aldo montano si erano lascati scappare la data della fine del reality, facendo riferimento a quella indicata nei contratti che i concorrenti hanno firmato prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Tuttavia, si trattava solamente di rumors perché non era arrivata nessuna conferma né da parte del conduttore né della produzione. Ora, invece, il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, ha diffuso un comunicato stampa in cui svela con certezza fino a quando lo show condotto da Alfonso Signorini accompagnerà gli spettatori in prima serata: "Il GF Vip sarà in onda fino a marzo 2022". L'edizione del 2021 diventerà quindi la più lunga di sempre, battendo anche la scorsa, la cui finale era andata in onda i primi giorni di marzo.

Perché il GF Vip 6 sarà il più lungo di sempre

Il motivo del prolungamento della trasmissione, spiega Scheri, è legato agli ottimi risultati che Alfonso Signorini e la sua squadra sono stati in grado di raggiungere:

Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si allungherà diventando così l'edizione più lunga di sempre. Grande merito di questo successo va alla conduzione di Alfonso Signorini, il cui stile detta il ritmo delle serate regalando al pubblico leggerezza, emozioni, divertimento e ironia

Da quando è iniziato, il GF Vip ha totalizzato oltre 80 milioni di visualizzazioni dei video sulle piattaforme Mediaset e 18 milioni di interazioni sui social. Di questo successo è soddisfatto anche Leonardo Pasquinelli CEO di Endemol Shine ITALY, la società produttrice del programma: