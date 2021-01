Nella casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli continua a rimuginare sull'intervista rilasciata dal fratello Giulio a Fanpage.it. Quest'ultimo ha fatto sapere che la famiglia ha sempre avuto una preferenza per Elisabetta Gregoraci e ha aggiunto che Giulia Salemi avrebbe influenzato Pierpaolo, facendogli credere che Elisabetta avesse un altro uomo fuori dalla casa. Pierpaolo è andato in crisi.

La crisi di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha ammesso di soffrire per le dichiarazioni della sua famiglia. Non riesce a comprendere come la madre e il fratello non si accorgano di quanto sia preso da Giulia e continuino ad aggrapparsi al sogno della sua relazione con Elisabetta Gregoraci, che non si è mai veramente concretizzato:

"Perché fuori i miei, mio fratello, non percepiscono che c'è qualcosa di bello? Mi sembra talmente tutto naturale e palese. Mi dispiace che anche i miei genitori siano aggrappati a un sogno. È qualcosa che dall'altra parte non c'è mai stata. Era un sogno mio e della gente. Nato e finito lì. Io l'ho superata già un mese prima che andasse via. Infatti, se vedi, quando è andata via sembravo rinato, mi sentivo me stesso, perché mi ero snaturato, non ero io".

Il comunicato diffuso dal Grande Fratello Vip, inoltre, contiene alcune dichiarazioni nelle quali Pierpaolo Pretelli avrebbe ridimensionato l'importanza data al bacio che si è scambiato con Elisabetta poco prima che lei abbandonasse la casa: “Sono frastornato, forse ho seguito troppo l’istinto, è vero che ho avuto un colpo di fulmine all’inizio, ma è durato sessanta giorni, poi l’ultimo periodo ho lasciato andare. Quando ci siamo baciati alla fine, non lo sognavo più quel bacio. Per me era già finita”.

Il sentimento per Giulia Salemi

Se nelle scorse ore, Pierpaolo Pretelli sembrava dubbioso sul rapporto con Giulia Salemi, confidandosi con Stefania Orlando è tornato a dirsi convinto di quello che sta facendo. Per la concorrente del Grande Fratello Vip, ha avuto parole tenerissime: "Da Giulia mi sento accettato per quello che sono. Con Giulia non è solo istinto, anche un insieme di emozioni. Per questo mi sono lasciato andare. Io ci sto male per come è rimasta male Giulia per le parole della mia famiglia. Quello che mi porto da qua è Giulia, è la mia vittoria. Non ho consensi fuori? Ho Giulia. A casa ci saremo io e lei".