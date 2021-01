Nella casa del GFVip, è stato un pomeriggio di tensioni per Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. L'ex Velino ha trascorso un'ora in confessionale, chiamato dalla psicologa. Vedendolo uscire piuttosto scosso, l'influencer si è preoccupata: "Che è successo?". Pierpaolo inizialmente ha voluto un momento per stare da solo, poi a mente più fredda ha deciso di affrontare Giulia. E di esporle tutti i suoi dubbi.

Poco ci mancava perché i "Prelemi" incappassero nella loro prima lite nella casa del GFVip. L'influencer ha ha preso di buon gusto i discorsi che Pierpaolo le ha fatto in sauna, lo ha visto insicuro e titubante, (qui il video). "A parere dei nostri inquilini, sono stato troppo affrettato con te dopo Elisabetta", prova ad aprirsi Pierpaolo. "Secondo te il mio agire è stato troppo istintivo e avrei dovuto dare più importanza a quello che c'è tra noi?". Giulia si irrita. Odia il fatto che Pierpaolo stia mettendo tutto così in discussione. "Il tuo comportamento è stato istintivo quanto il mio", taglia corto. "Forse avremmo dovuto aspettare di più, per darci il tempo di valorizzare il nostro rapporto", continua a dubitare Pierpaolo.

Giulia Salemi non vuole litigare e cerca di ammorbidire i toni, che si stavano decisamente scaldando. Così gli confessa tenere parole d'amore, nella speranza che Pierpaolo si senta sicuro di lasciarsi andare, senza più dubbi.

Per me è andata come doveva andare. Mi sono lasciata andare perché so chi ho davanti. Sapendo tutto quello che questo rapporto più scatenare al di fuori… Mi dispiace per la tua famiglia, evidentemente non è bastato per fare breccia su di loro, ma io ho fatto il massimo. Basterà a te, spero. Io ho sempre trovato una lunghissima lista di difetti negli uomini che ho frequentato, pensavo sempre di essere io il problema. Con te i problemi non esistono. Magia? No io lo chiamo altro. Per questo mi sono lasciata andare con te. Perché ci vedo un futuro. Per me non hai sbagliato nulla.