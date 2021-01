in foto: foto Endemol

La Casa del Grande Fratello Vip è stata scossa dalle presunti rivelazioni sul conto di Giulia Salemi. Una persona si è messa a urlare col megafono fuori dalle mura di Cinecittà, sostenendo come Giulia sia segretamente "fidanzata" con un certo Alessio. Se lei ha smentito tutto, ecco come ha reagito Pierpaolo Pretelli, con cui è nata una relazione nel reality.

Le perplessità di Pierpaolo

Pur non credendo al gossip su questo fantomatico Alessio, Pierpaolo ha ammesso con gli altri inquilini come quanto successo gli abbia messo una sorta di "pulce nell'orecchio". Da quel momento ha cominciato a interrogarsi su quanto veramente conosce la Salemi e il suo mondo: "Io credo a quello che dice Giulia, non credo a quello che dicono. Il mio "però" è il fatto che io non conosco Giulia fuori da qui. Io ho difficoltà a fidarmi delle persone. Questo Alessio abbiamo capito chi è, lei dice che l'ha visto tre volte ma che non si sono mai scritti né sentiti. Hanno fatto delle serate tra amici e lui è andato con una sua amica. Io non mi faccio condizionare, è una riflessione mia, mi chiedo come sarà fuori. La mia paura è che, in generale, io do il 100% e ho sempre paura di prendermela nel c**o". Gli altri gieffini l'hanno rassicurato e l'amico Andrea Zelletta l'ha invitato a scacciare quei pensieri negativi.

Perché ti incupisci, dopo aver sentito quelle frasi? Tu eri già consapevole del fatto che qui conoscerai solo il 50% di Giulia e che il restante 50 lo puoi conoscere solo fuori. Qui tutti abbiamo un filtro. E allora, se tu pensi a come sarà il fuori con lei, dovresti sorridere, non incupirti. Giulia ci resterà male per questa tua reazione.

La delusione di Giulia Salemi

In effetti, Giulia Salemi è rimasta molto delusa dai dubbi di Pierpaolo. Se prima ha sostenuto di non conoscere alcun Alessio, poi ha capito che la persona cui si è fatto riferimento è un ragazzo che in effetti ha visto alcune volte in compagnia di altri amici, ma con cui non è accaduto nulla: si tratterebbe di un giovane che ha avuto un flirt con una sua amica. "Non credo a questa cosa, ma mi fa un attimo pensare al fatto che non ti conosco fuori", ha ribadito Pretelli, suscitando una reazione comprensibilmente piccata da parte di Giulia, convinta che le urla fuori dalla Casa siano solo una mossa per far riavvicinare Pierpaolo a Elisabetta Gregoraci (che però ha ribadito più volte di non essere interessata a lui).

Sarei pazza masochista a entrare al GF dicendo che sono single, se avessi anche solo uno pseudo-flirt. Non ce l'avevo. Non mi ricordo neanche l'ultima volta che l'ho visto questo Alessio, sicuramente prima dell'estate e non negli ultimi mesi in cui sarò uscita tre volte. Non avrei problemi ad ammetterlo, anche se mi fossi solo sentita su Instagram, ma non sono io. Mi sembra fantascienza. Non ho il suo numero, mai un'uscita tête-à-tête con lui. L'obiettivo è farti tornare con Elisabetta, tu ci stai cascando come un babbo. Mi dici che non conosci la mia vita fuori da qui? Io sono libera di uscire in gruppo con gli amici, tu hai lavorato nei locali e mi hai detto che hai fatto 800 serate. Non fare il santarello. Io non vengo a sindacare quello che facevi, io mi baso su quello che ho conosciuto di te qui dentro. Stai dando credito a quella pazza che ha urlato.

Tra i Prelemi torna il sereno

La Salemi ha ribadito di non aver nulla da nascondere ma di non dover neppure rendere conto a Pretelli sulla sua vita prima di entrare al Gf Vip. Alla fine è riuscita a far pace con Pierpaolo e i due si sono lasciati andare a tenerezze sotto le coperte.