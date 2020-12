in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Pierpaolo Pretelli si è confidato con Mario Ermito e Andrea Zenga sulla conoscenza che sta coltivando con Giulia Salemi. Il concorrente del Grande Fratello Vip, ha ammesso di stare bene con la gieffina perché è in grado di dargli "spensieratezza" e lo ricopre di piccole ma preziose attenzioni. Tuttavia, sta vivendo questo rapporto con il freno a mano tirato per via del trascorso con Elisabetta Gregoraci: "Dopo come ho vissuto Elisabetta, vado con i piedi di piombo".

Il paragone tra il rapporto con Elisabetta e quello con Giulia

Pierpaolo Pretelli ha baciato Giulia Salemi sotto il vischio. In queste ore, però, sembra avere fatto un passo indietro. Ha manifestato la paura di correre troppo, mentre preferirebbe procedere pian piano per non fare gesti avventati. Al contrario, ha ammesso che con Elisabetta Gregoraci si è buttato a capofitto nel tentativo di conquista: "C'è sempre quella paura di sbagliare, mentre con Elisabetta ero partito a cento proprio. Non mi frenavo in niente, anzi poi è arrivato un punto in cui pretendevo anche delle decisioni dall'altra parte". Non sta riuscendo a vivere con tranquillità la conoscenza di Giulia come faceva con Elisabetta. La notte, prima di addormentarsi, è assalito da mille pensieri che poi la mattina lo portano a sentirsi confuso, anche se quando vede Giulia sente il desiderio di abbracciarla:

"Io non mi faccio condizionare dai giudizi, so io quello che vivo qui. Ma anche con Elisabetta, facevo quello che mi sentivo. Con Giulia sto decelerando un pochino dopo quello che ho fatto con Elisabetta, che sono andato come un treno e il treno ha deragliato. […] Con Giulia sto bene. Mi dà più certezze, ma anche Elisabetta lo faceva ma in modo più nascosto. Con Giulia c'è proprio la spensieratezza, la leggerezza di viverti giorno per giorno. Però non voglio fare passi falsi, non voglio fare un passo più lungo della gamba. Preferisco andare piano e non fare casini. Io il trasporto ce l'ho. Una base c'è".

Perché ha tolto la foto del bacio in piscina con Elisabetta

Mario Ermito ha notato che Pierpaolo Pretelli ha tolto dalla stanza da letto, il quadro che immortalava il bacio con Elisabetta Gregoraci, scattato a seguito di un gioco in piscina (vedi foto in alto, ndr). Gli ha chiesto se lo abbia fatto per rispetto di Giulia Salemi. La sua risposta è stata: "Lo ha fatto Stefania. Siamo tanti, non volevo si bagnasse. Il fatto di averla in camera non mi faceva nulla, nel senso è un bel ricordo e basta. Se l'ho fatto per rispetto di Giulia? No. L'ho tolta così".