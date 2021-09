Pierpaolo Pretelli: “A Tale e Quale Show mostrerò le mie capacità” Pierpaolo Pretelli è pronto per questa nuova edizione di Tale e Quale Show. Il modello lucano ha raccontato che una delle sue grandi passioni è sempre stata quella di imitare personaggi noti, per cui in questa esperienza metterà tutto se stesso: “Al Grande Fratello ho mostrato il mio lato umano, ora dimostrerò cosa so fare”.

A cura di Ilaria Costabile

Pierpaolo Pretelli è uno dei concorrenti della dodicesima edizione di Tale e Quale Show. Il programma canoro di Rai1, in onda da venerdì 17 settembre, mette alla prova le capacità dei concorrenti di imitare e cimentarsi nell'esprimere le proprie doti interpretative. Dopo l'esperienza del Grande Fratello Vip è arrivata per il modello lucano l'occasione di dimostrare le proprie capacità.

Pierpaolo Pretelli pronto alla sfida

Intervistato da Superguidatv, l'ex gieffino racconta come ha affrontato questa nuova esperienza televisiva, dichiarando che lo show di Carlo Conti tocca delle corde per lui particolarmente significative: "Mi sto preparando da due mesi a questa esperienza e cercherò di fare del mio meglio. Al Grande Fratello Vip ho fatto conoscere il mio lato più umano mentre in questo programma dovrò dare dimostrazione di cosa sono capace. Imitare è la mia più grande passione ed essere qui è un sogno". D'altronde, lo stesso conduttore, ha ricordato che Pretelli ha fatto parte del cast di uno dei suoi programmi, dove aveva già dimostrato di essere particolarmente portato per il canto.

Anche Stefania Orlando nel cast

Nel cast della trasmissione ci sono anche altri componenti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Stefania Orlando. La showgirl è stata fortemente voluta da Conti e all'idea di vivere questa nuova avventura insieme, Pretelli si mostra piuttosto contento e commenta anche la presenza di Cristiano Malgioglio in giuria, anche lui per breve tempo nella casa più spiata d'Italia :

Leggi anche Le foto del compleanno di Leo, il figlio di Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero