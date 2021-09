Nel cast di Tale e Quale Show ex concorrenti del GF Vip, Carlo Conti spiega la sua scelta “Tale e quale show” sta per tornare in prima serata e dopo l’annuncio del cast ufficiale, non sono mancate alcune osservazioni sulla scelta messa in atto da Carlo Conti di chiamare alcuni ex volti del Grande Fratello Vip. Il conduttore, intervistato dal settimanale Chi, ha messo in chiaro i motivi di questa decisione e, infine, ha rivolto un invito anche a Giulia Salemi.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i programmi più attesi della stagione televisiva ormai alle porte c'è "Tale e Quale Show", il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti, il cui cast è stato svelato in queste ultime ore. Tanti i protagonisti che fanno parte del mondo dello spettacolo e alcuni provengono anche dalla cosiddetta "concorrenza", dal momento che sono nomi già noti nel panorama Mediaset. Intervistato dal settimanale Chi, il conduttore ha spiegato i motivi di questa scelta.

La scelta di Carlo Conti sui concorrenti

Concorrenti a dir poco variegati quelli che prenderanno parte alla nuova edizione dello show canoro di Rai1, che dal primo anno di messa in onda, continua a mietere successi. Eppure non è passata inosservata la scelta messa in atto da Carlo Conti di chiamare a sé alcuni personaggi noti, ma provenienti dall'ultima edizione del Grande Fratello Vip come ad esempio Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli, per cui non è mancata una domanda in merito, alla quale il conduttore ha risposto con la sua solita discrezione:

Non ho mai guardato le etichette. Certo, se penso a Maria De Filippi, a Gerry Scotti o ad Alfonso Signorini penso a Canale 5. Ma alcuni dei selezionati sono professionisti che sono stati reilluminati dal GF Vip e che a Tale e Quale Show avranno l’occasione di mettere in evidenza altre doti. Stefania aveva fatto il provino in passato e non c’era mai stata l’occasione; Pierpaolo ha dimostrato di essere in gamba, è un personaggio emergente, e poi aveva iniziato proprio con me a I Migliori Anni, faceva parte del chorus del programma.

A Tale e Quale due fidanzati di Giulia Salemi

Tra gli ex partecipanti allo show di Rai1, si era fatto notare anche Francesco Monte che aveva stupito pubblico e giudici con le sue performance canore. Gli appassionati di gossip sapranno che, proprio nella casa più spiata d'Italia qualche anno fa, nacque la storia tra Giulia Salemi e l'ex tronista di Uomini e Donne, situazione verificatasi poi, nuovamente, anche nella scorsa edizione del reality di Canale5 dove l'influencer italo-persiana ha incontro il suo attuale fidanzato, Pierpaolo Pretelli che, neanche a farlo apposta, mostrerà le sue doti canore a Tale e Quale. Dinanzi a questa simpatica coincidenza, allora, è stato proprio Conti a rivolgere un invito alla Salemi: "Prima o poi allora toccherà anche a lei, speriamo che sappia cantare perché sarebbe per me molto meglio di loro due!".