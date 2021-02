Appare sempre più forte il sentimento che unisce Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip, al punto che i due si sono scambiati parole d'amore importanti. Al termine di una giornata difficile, in cui non sono mancati malumori e incomprensioni, Pierpaolo ha deciso di sbilanciarsi con una dichiarazione molto romantica.

Ho un problema più grande di me. Non sono innamorato di te. Mi sto molto innamorando di te.

Giulia Salemi pensa a un futuro con Pierpaolo

"La cosa è assolutamente reciproca. E tu lo sai", è stata la risposta di Giulia Salemi, che sente di provare le stesse cose: "Sto progettando nella mia testa un "noi". Non sei solo il mio presente qua dentro, sei la speranza del mio futuro. Hai riportato l'amore nella mia vita, quando ero rassegnata a non provarlo più". Insomma, l'intenzione comune è costruire qualcosa di importante dopo l'uscita dal GF Vip. Pierpaolo ha aggiunto come questo amore razionalmente, lo intimorisca:

Il mio grande amore è mio figlio. Però ho bisogno anche di quell'amore che mi faccia stare meglio con lui, perché se sto bene sto bene anche nel rapporto con lui. Quello che provo per te è più di quello che immagino, è una cosa bella ma che fa anche paura.

Pierpaolo Pretelli vuole più attenzioni, lei lo rassicura

In questi giorni Pretelli ha vissuto alcuni momenti di crisi (gelosia per Giulia compresa) e sente molto la mancanza del figlio Leo (a complicare il tutto, anche alcuni messaggi via megafono poco gentili nei confronti della coppia). Per questo motivo si è risentito quando, in un attimo di sconforto in cui si è isolato nella Casa, Giulia non è andata subito da lui a consolarlo. Il ragazzo sente di necessitare di molte attenzioni, un po' per carattere suo e un po' perché la vicinanza con la Salemi, anche lei bisognosa di premure, lo sta influenzando molto. Giulia lo ha rassicurato, promettendogli che d'ora in avanti sarà ancora più presente. Poco dopo, in lavanderia, la ragazza si è detta certa che riusciranno a risolvere questi piccoli problemi di coppia.