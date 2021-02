Scenata di gelosia al Grande Fratello Vip tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Durante il GF Late Show, l’ex velino ha manifestato il suo fastidio a proposito del rapporto nato nella Casa tra la fidanzata e Andrea Zenga, peraltro suo amico. Dopo avere intercettato una serie di complimenti di Giulia all'amico, Pierpaolo si è stranito e la Salemi ha provato a tranquillizzarlo: “Tu sai. I miei occhi sono solo per te. Non essere geloso del nulla”. Ma Pretelli non ha voluto sentire ragioni: “Mi dà fastidio. Finché si gioca va bene, però così no”. Quando Giulia gli ha fatto notare di avere solo immaginato un suo interesse per Zenga, inesistente secondo l'interessata, Pierpaolo ha preferito troncare la questione: “Non mi va più di parlarne, basta”.

La gelosia di Pierpaolo Pretelli

Già in passato, Pierpaolo aveva manifestato una certa insicurezza nel suo rapporto con Giulia. È convinto di non attrarla dal punto di vista fisico e il confronto con Andrea Zenga lo aveva già infastidito in passato. A nulla sono valse le rassicurazioni della Salemi, che più volte ha invitato Pierpaolo a realizzare di essersi immaginato tutto perché con Zenga non ci sarebbe altro che una bella amicizia. Della gelosia di Pretelli si parlerà certamente nel corso della prossima diretta del GF Vip, in onda venerdì 12 febbraio.

Ad Andrea Zenga interessa Rosalinda Cannavò

C’è un altro aspetto che dovrebbe consentire a Pierpaolo di vivere sereno. Non è Giulia Salemi, almeno al momento, il centro dei pensieri di Andrea Zenga. Con la timidezza che lo contraddistingue, Andrea ha ammesso il suo interesse nei confronti di Rosalinda Cannavò, pur ribadendo di rispettare il fatto che lei sia fidanzata. Rosalinda, infatti, non ha ancora deciso se chiudere o no il suo rapporto con il fidanzato Giuliano Condorelli, suo compagno da oltre 10 anni.