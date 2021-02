in foto: Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Pierpaolo Pretelli è rimasto deluso per alcuni comportamenti di Giulia Salemi. La concorrente del Grande Fratello Vip ha notato che il gieffino era di cattivo umore. Così, Pierpaolo le ha svelato che ritiene che non sia attratta fisicamente da lui, ma lo apprezzi solo come persona. La cosa ha fatto sorgere in lui insicurezze e dubbi, circa la possibilità che il loro rapporto possa funzionare anche fuori.

La gelosia di Pierpaolo nei confronti di Zenga e Zelletta

Pierpaolo Pretelli ha rimproverato a Giulia Salemi di aver fatto, in confessionale, una classifica dei ragazzi presenti nella casa. Parlando di lui avrebbe rimarcato solo il buon carattere: "Se fossi io a metterti terza?". La gieffina ha provato a rassicurarlo e ha replicato: "Tu non puoi essere geloso di Zelletta e Zenga, non posso pensare che tu sia insicuro a livello estetico". Pretelli, però, ha ribadito il suo punto di vista: "Ti piaccio di carattere, l'estetica non ti ha colpito immediatamente". La gieffina è apparsa incredula:

"Io sono passata per una pazza gelosa per Elisabetta, quando ero legittimata a farlo perché tu realmente hai avuto un trascorso con questa persona. Dicevi che eri preso, ti sbilanciavi, dicevi che ti piaceva tanto. Dovevi dirmelo subito se ti dava fastidio la mia battuta a Zenga!"

Pierpaolo Pretelli ha ribadito che tra lui ed Elisabetta Gregoraci c'è stato solo un colpo di fulmine che non si è mai evoluto: "Ma quale trascorso, non ci siamo mai baciati. È stato un colpo di fulmine, che è iniziato e finito. Ma pure tu qui dentro hai avuto una storia, basta che guardo le foto".

Pierpaolo ritiene che Giulia non sia attratta da lui

Pierpaolo Pretelli è fermamente convinto che fuori dalla casa, senza avere l'opportunità di conoscerlo bene, Giulia Salemi non lo avrebbe mai notato: "Se tu non avessi conosciuto la persona nella casa, fuori a livello estetico non ti avrei colpito. Invece tu a livello estetico mi sei piaciuta subito. Se tu poi mi hai notato è solo perché io ti ho guardato con uno sguardo diverso, è partito da me. […] Ma ci può stare che io non sia il tuo tipo, però, fuori da qua magari ti piaccio a livello umano, ma lato estetico non ti soddisfo. Magari avrai bisogno di altro. […] Magari quando avrai bisogno di un piacere estetico, io non te lo potrò dare". Giulia Salemi, armandosi di pazienza, ha sedato le sue insicurezze: