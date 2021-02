Il tema Abraham Garcia finora non era stato toccato al Grande Fratello Vip ma ci ha pensato la solita fan che urla con il megafono fuori da Cinecittà a portare l'argomento tra le mura della Casa. Chi è costui? Si tratta di un modello spagnolo, star di reality show in patria, che anni fa ebbe un flirt con Giulia Salemi e di recente ha bussato alla porta dei media italiani sostenendo di essere ancora cotto di lei. È quanto hanno gridato alla Salemi nel pomeriggio, mentre lei e Pierpaolo si trovavano in giardino a godersi un po' di relax. Un momento inevitabilmente rovinato dalla "rivelazione": "Giulia, Abraham è ancora innamorato di te".

Le reazioni di Giulia e Pierpaolo

Giulia, per la verità, non si è scomposta più di tanto: "Che coraggio". Pierpaolo è rimasto visibilmente colpito e ha ovviamente cercato di indagare sul significato di quelle parole: "Se è qualcosa di rivelante lo scopriremo. C'è poco da ridere… Sto scherzando". La Salemi lo ha subito tranquillizzato, invitandolo a non dare peso a questi pettegolezzi: "È come quella volta in cui urlarono che ero fidanzata [in quel caso si fece il nome di un certo Alessio, ndr]". "Non eri fidanzata ma qualcosa di vero c'era, era un ragazzo che conoscevi", ha fatto notare Pretelli. Lei, però, non è affatto impensierita, dal momento che Abraham Garcia appartiene a un lontano passato.

Cos'è accaduto tra Giulia Salemi e Abraham Garcia

Quello che ovviamente Giulia non può sapere è che effettivamente Garcia ha parlato di lei qualche tempo fa. A Novella 2000 Abraham si è detto persino disposto a entrare nella Casa per Giulia, ponendosi come un possibile rivale in amore di Pretelli: "Non nascondo di essere ancora geloso, vorrei essere io l’uomo per lei. Sarei capace di tornare in Italia, piombare nella Casa del Grande fratello Vip e portarmela via. Non sto scherzando. Lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia. Spero che un giorno questo messaggio arrivi alla produzione del programma". Appello ribadito a Live – Non è la D'Urso e che finora non è stato raccolto dal reality, ma che potrebbe essere riconsiderato nelle ultime settimane prima della finale. Lui e la Salemi hanno avuto una frequentazione alcuni anni fa e avevano fatto parlare per un presunto incontro hot nel reality SuperShore. Chissà che l'argomento non venga affrontato nella puntata di venerdì 12 febbraio, per rendere un po' pepato il San Valentino dei Prelemi.

Pierpaolo Pretelli in crisi

In attesa di capire se l'episodio influenzerà l'umore di Pierpaolo e il rapporto di coppia, c'è da dire che il ragazzo ultimamente è apparso geloso di Giulia, come dimostra la sua scenata contro il rapporto nato tra la Salemi e Andrea Zenga. Inoltre, Pretelli è stato messo in crisi da un altro messaggio arrivato via megafono sotto le mura della Casa: "Tuo figlio non vede più la tv per colpa di Giulia". Il concorrente, che già sente la mancanza del suo piccolo Leonardo, si è abbattuto ancora di più, mentre la Salemi si è infuriata, trovando inammissibile che per attaccare lei sia stato messo in mezzo un bambino.