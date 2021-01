in foto: Foto G. Salemi e P. Pretelli da Endemol

Se Giulia Salemi al Grande Fratello Vip si sta godendo gli inizi della sua relazione con Pierpaolo Pretelli, fuori dalla Casa e dai confini italiani ci sarebbe qualcuno che pensa ancora a lei, con tanto di dichiarazione d'amore sui media nostrani. Parliamo di Abraham Garcia, prezzemolino dei reality spagnoli che ha avuto una frequentazione con la Salemi e su Novella 2000 confessa di essere ancora innamorato di lei. Al punto da dirsi geloso di Pretelli e disposto a entrare al GF Vip per dichiararsi. Chissà che Alfonso Signorini e gli autori non ascoltino la sua proposta, per gettare ancora un altro po' di pepe su questa edizione dalla lunghezza infinita, che si concluderà non prima del 1 marzo.

Purtroppo non riesco a guardare tutto il programma, ma sulla pagina Instagram di Giulia non mi perdo mai un suo video. Non nascondo di essere ancora geloso, vorrei essere io l’uomo per lei. Sarei capace di tornare in Italia, piombare nella Casa del Grande fratello Vip e portarmela via. Non sto scherzando. Lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia. Spero che un giorno questo messaggio arrivi alla produzione del programma. Lancio un appello: italiani, fate il tifo per me!

Il video hot di Giulia Salemi e Abraham Garcia a Super Shore

Facciamo un passo indietro. Abraham Garcia è stato il protagonista di uno degli episodi più controversi del passato della Salemi, ovvero il tanto chiacchierato video della presunta notte d'amore che si sarebbe consumata tra i due nel reality Super Shore, edizione 2016. Mamma Fariba Tehrani, in una recente ospitata a Mattino 5, ha spiegato che si trattò di una "messinscena ai fini dello spettacolo". Insomma, altro che "video hot": in realtà, non sarebbe accaduto nulla tra i due. La versione di Garcia è però diversa: il modello iberico spiega inoltre che, ai tempi del programma, frequentava Giulia già da tempo.

Avevo conosciuto Giulia anni prima quando era stata a Madrid per la trasmissione Ridiculousness. Un mio amico me la presentò nel mio ristorante, nacque subito una forte empatia, ma nient’altro. Una settimana dopo andai a Milano per un lavoro con il canale MTV e lì ho incontrato di nuovo Giulia. Da quel momento, giorno dopo giorno, abbiamo cominciato a frequentarci. Più che relazione, la definirei una bella avventura. Non è stato facile conquistarla, ma vi assicuro che l’attrazione era fortissima. Mi ha fatto attendere. Ci siamo baciati dopo un bel po’ di tempo. Il video di MTV una finzione? È successo due anni dopo il mio incontro con Giulia, quando stavo partecipando alla seconda edizione di Super Shore. La produzione decise di farmi una sorpresa e la introdusse nella trasmissione. Non potete immaginare la mia gioia in quel momento. Avendo una relazione già da tempo, appena ci siamo visti ci siamo baciati con affetto. Non so perché stanno dicendo che sia una finzione, quel video è pura realtà.

"Triangolo" con Elettra Lambroghini?

Comunque siano andate le cose, Garcia ha spiegato che la sua frequentazione con la Salemi si è interrotta a causa della distanza, con lei stabile a Milano e lui a Madrid. Inoltre, il ragazzo ha parlato della presunta rivalità tra Giulia ed Elettra Lamborghini. I maliziosi parlano di un triangolo con Abraham, che però smentisce: "Con Elettra non c’è stata una vera e propria relazione, ma soltanto una forte amicizia. Anzi, il nostro era un rapporto di amore-odio, discutevamo spesso. Da quando si è sposata ho perso i contatti con lei. È una grande lavoratrice e, apprezzo ciò che fa. Le auguro il meglio. Per quanto riguarda il rapporto tra Elettra e Giulia credo sia solo rivalità tra donne, io non c’entro nulla in questo caso".

Chi è Abraham Garcia

Modello spagnolo con un milione di follower su Instagram, Abraham Garcia Arevalo è nato il 4 gennaio 1991 a Campo Real, Madrid. Eccentrico e molto amato in patria, dov'è anche un'icona LGBT, ha partecipato ai reality Supervivientes (versione locale dell'Isola dei famosi, che ha vinto), Ghandia Shore e il già citatro Super Shore. Da tre anni fa parte del cast di Volverte a Ver, programma molto simile al nostro C’è posta per te in cui Garcia riveste il ruolo di inviato incaricato di consegnare sorprese alle persone.