Perché Raimondo Todaro non ci sarà a Ballando con le Stelle 2021 Raimondo Todaro ha deciso di abbandonare il cast di Ballando con le Stelle perché, come ha scritto su Instagram, vuole “ricercare nuovi stimoli” (dopo più di 15 anni nello show). Milly Carlucci non nasconde una certa delusione davanti all’addio del ballerino: “Sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici”. Ora è un professore di ballo nella scuola di Amici 21 con Maria De Filippi.

A cura di Elisabetta Murina

La nuova edizione di Ballando con le Stelle sta per iniziare: la prima puntata andrà in onda sabato 16 ottobre su Rai1. Nel cast dello show condotto da Milly Carlucci ci saranno grandi ritorni, new entry e anche qualche abbandono. L'addio più sentito è stato indubbiamente quello di Raimondo Todaro, che ha deciso di lasciare il suo ruolo di maestro di ballo nel programma (di cui fa parte dal 2005 e che ha vinto 5 volte) per passare alla "concorrenza". Ora, infatti, è entrato a far parte dei professori di Amici 21 con Maria De Filippi.

Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle: "Avevo bisogno di nuovi stimoli"

Lo scorso luglio, Raimondo ha pubblicato un post su Instagram in cui annunciava pubblicamente la decisione di lasciare il cast di Ballando con le Stelle, di cui faceva parte da più di 15 anni: "Come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l'idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli". La scelta del ballerino è legata soprattuto alla voglia di provare nuove esperienze, senza dimenticarsi del tempo passato con Milly Carlucci e di tutto quello che lei e gli altri professionisti gli hanno insegnato: "Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di Ballando con le stelle e su tutti Milly Carlucci. All'epoca ero appena maggiorenne ed oggi sento di dover ringraziare tutti loro, per ciò che mi hanno insegnato e permesso di scoprire".

La reazione di Milly Carlucci all'addio di Raimondo Todaro

L'addio di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle non ha di certo lasciato indifferente Milly Carlucci, che nel lontano 2005 lo ha accolto nella sua famiglia. In un'intervista al settimanale Di Più, la conduttrice ha commentato l'accaduto dopo aver visto il post su Instagram del ballerino: "Al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio, ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo. Ora io non ci penso più". E anche sul suo profilo Twitter, non ha nascosto una certa delusione, visto il rapporto ormai stretto che si era creato: "Sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme". Dopo essersi esposta così, Milly si è rifiutata di rispondere a qualsiasi altra domanda, preferendo non tornare più su quanto successo.

Raimondo Todaro e Milly Carlucci

Raimondo Todaro è nel cast di Amici 21 come insegnante di danza

Ora Raimondo è un insegnante di danza ad Amici 2021 di Maria De Filippi. Anche se il talent show è iniziato da poco, il ballerino è già diventato il "bersaglio" della storica (e temuta) maestra Alessandra Celentano, che non gliele ha di certo mandate a dire: "Raimondo Todaro regala maglie". Lui, però, non ha di certo intenzione di cedere e le darà filo da torcere, come aveva scritto su Instagram poco prima di iniziare questa nuova avventura:"Le farò capire che la danza ha tante sfumature". Nel talent show di Canale 5, Raimondo ha ritrovato anche la ballerina Francesca Tocca, sua ex compagna, con cui pare ci sia stato un riavvicinamento. Secondo il settimanale Chi, infatti, i due sono tornati ufficialmente insieme.