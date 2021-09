Amici, Alessandra Celentano ha già scelto il suo bersaglio: “Raimondo Todaro regala maglie” A pochi giorni dall’inizio del talent, l’eterna colonna del programma dimostra di aver già scelto il suo “avversario”. Se l’anno scorso sono state scintille con Lorella Cuccarini, quest’anno l’attenzione sembra essere concentrata sulla new entry Todaro: “Ha assegnato gratuitamente la maglia a Serena. Che non ha i requisiti fisici e tecnici necessari”.

A cura di Andrea Parrella

Amici è appena iniziato, ma le prime dinamiche del programma iniziano già ad intravedersi e seguono dei percorsi noti agli spettatori affezionati al talent. Protagonista, infatti, è l'eterna Alessandra Celentano, che ha il merito di essere diventata negli anni una colonna imprescindibile della narrazione di questo programma.

Nuovo bersaglio dell'insegnante di danza, che l'anno scorso ha trovato in Lorella Cuccarini il suo perfetto contraltare, quest'anno sembra essere Raimondo Todaro, nuovo arrivato nella squadra del programma di Maria De Filippi dopo la separazione di Ballando con le Stelle. Tra i due insegnanti di Amici nel corso della prima puntata ci sono state subito delle scintille, visti i pareri differenti su quasi tutti gli allievi rispettivamente scelti. In particolare Alessandra Celentano non ha apprezzato la scelta di Raimondo Todaro di ammettere Serena nella scuola. Proprio in relazione a Serena, nella puntata del daytime di Amici del 22 settembre, Alessandra Celentano ha lanciato una frecciatina per niente morbida nei confronti del collega:

“Raimondo Todaro ha assegnato gratuitamente la maglia a Serena. Che non ha i requisiti fisici e tecnici necessari”.

E a dimostrazione del fatto che la loro rivalità potrebbe essere una delle chiavi di racconto di questa stagione di Amici, Celentano ha aggiunto: “La differenza tra me e il maestro Todaro è che io non camuffo la verità”, con un chiaro riferimento al ballerino Mirko di cui lei stessa, pur avendolo ammesso, riconosce i limiti: “Sei peggio di quello che pensavo… Tu non sai fare niente”, gli ha detto nel corso di una delle prime lezioni, a riprova della sua proverbiale durezza.

Amici, in ogni caso, resta un titolo imprescindibile di Canale 5. Dopo una ventesima edizione in cui ha ritrovato l'antico splendore soprattutto sotto il profilo degli ascolti, il talent ha sorpreso nella nuova, temporanea collocazione della domenica pomeriggio, tenendo testa in termini di ascolti alla Domenica In di Mara Venier. Un successo che, come Fanpage.it ha riportato nelle scorse ore, sta già stuzzicando le fantasie di Mediaset sulla possibilità di uno spostamento definitivo alla domenica pomeriggio, dove tra alcune settimane sarebbe previsto l'arrivo di Anna Tatangelo con "Scene da un matrimonio". E se fosse proprio la cantante a spostarsi al sabato pomeriggio?