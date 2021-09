Piersilvio Berlusconi cambia volto a Canale 5 e vince, ipotesi Amici fisso alla domenica Il nuovo assetto della domenica di Canale 5 – Amici, Verissimo e Scherzi a Parte – sarebbe tutta farina del sacco dell’amministratore delegato. Una strategia editoriale che permette all’azienda di mettersi alle spalle gli imbarazzi degli ultimi anni. E c’è già chi pensa che gli ascolti esaltanti porteranno Piersilvio a proporre a Maria De Filippi uno spostamento definitivo.

A cura di Andrea Parrella

È bastata una settimana per capire che la domenica in Tv non sarà la stessa. Canale 5 rivoluziona il pomeriggio e la prima serata e, in un sol colpo, il territorio dominato senza mezzi termini da Rai1, viene invaso dall'ammiraglia Mediaset. Il raddoppio di Verissimo alla domenica e lo spostamento di Amici (solo temporaneo, in attesa dell'arrivo di Scene da un matrimonio con Anna Tatangelo) hanno regalato all'azienda un lunedì da leoni, visti i dati di ascolto che hanno ribaltato la partita. Maria De Filippi batte la Domenica In di Mara Venier con la prima puntata stagionale di Amici, che ha poi ceduto il testimone a Silvia Toffanin, anche lei in testa.

Da un'idea di Piersilvio Berlusconi

Stando a quanto apprende Fanpage.it, la rivoluzione della domenica è stata concepita proprio da Piersilvio Berlusconi. È stato proprio lui, come Silvia Toffanin ha confermato in un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, a convincerla nel momento di massima incertezza ad affrontare la sfida della domenica. A dimostrazione di un progetto editoriale che va oltre la semplice "rimozione" di Barbara d'Urso dalla domenica di Canale 5, c'è anche l'esempio di Scherzi a Parte, conEnrico Papi che gongola per ascolti che gli permettono di battere il debutto su Rai1 di Alessandro Cattelan con Da Grande, uno degli eventi più attesi della stagione televisiva.

Canale 5 si rifà il look

Scelte apparentemente azzardate, in cui si intravede il timbro di un'azienda che, in linea con un certo sentimento comune, decide di dare un taglio a certe derive del passato recente che hanno procurato non pochi imbarazzi, cambiando passo in modo radicale con un'operazione di potatura e riposizionamento. Svolta che ha avuto effetti sulla stessa Barbara d'Urso, vista la versione glamour del suo Pomeriggio 5. E chissà che questa ondata non tracimi, andando a invadere anche nuovi spazi del palinsesto della rete ammiraglia.

E se Amici restasse alla domenica?

Resta un dato, quello della forza di un talent come Amici, reduce da una stagione di rinnovamento fortunatissima l'anno scorso, partito in quarta il 19 settembre. La fortuna di questa nuova domenica pomeriggio si deve molto alla nuova collocazione momentanea dello storico talent show. Ma nei corridoi di Mediaset c'è già chi crede che questo interim domenicale di Amici possa tramutarsi in qualcosa di definitivo se gli investitori pubblicitari dovessero mostrare particolare gradimento. E quando c'è di mezzo Maria De Filippi si sa che la soddisfazione degli inserzionisti è, di fatto, una certezza. Uno spostamento di Anna Tatangelo al sabato pomeriggio apparirebbe indolore per le sorti di un programma che non è ancora iniziato e Rai1, a quel punto, si troverebbe costretta a correre ai ripari.