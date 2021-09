Canale 5, Amici si sposta fisso alla domenica, Anna Tatangelo passa al sabato pomeriggio Fanpage.it è in grado di anticipare che Mediaset ha confermato il nuovo assetto testato sulla stagione televisiva di Canale 5 appena iniziata. Confermata la domenica pomeriggio con Amici di Maria De Filippi seguito da Verissimo di Silvia Toffanin nella seconda parte del pomeriggio, per concludere con la prima serata di Scherzi a parte. Andrà in onda di sabato invece il nuovo programma di Anna Tatangelo Scene da un matrimonio, al via dal 2 ottobre.

A cura di Giulia Turco

Nuovo assetto per la stagione televisiva di Canale 5, con Maria De Filippi e Anna Tatangelo protagoniste del weekend sulla rete Mediaset. Fanpage.it è in grado di confermare quanto avevamo anticipato qualche settimana fa. Scene da un matrimonio, il nuovo programma condotto da Anna Tatangelo, debutterà sabato 2 ottobre su Canale 5 e manterrà il giorno fisso per la sua messa in onda. Per quanto riguarda il pomeriggio domenicale invece, gli ottimi riscontri del nuovo taglio editoriale hanno spinto la rete a confermare Amici di Maria De Filippi nella prima parte della fascia pomeridiana della domenica, seguito da Verissimo di Silvia Toffanin, per concludere con la prima serata di Scherzi a parte.

La proposta di Piersilvio Berlusconi

Sono bastati due weekend di rodaggio per confermare che la rivoluzione del palinsesto domenicale di Canale 5 era di fatto necessaria per contrastare il dominio di Rai 1, reduce da una stagione di successi di contro agli scarsi risultati della rete Mediaset. L’idea sarebbe stata concepita proprio dall’amministratore delegato Piersilvio Berlusconi, Fanpage.it aveva appreso, come aveva confermato anche Silvia Toffanin in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano. In un momento di massima incertezza era vitale per la rete concentrare le massime risorse in una giornata televisiva cruciale come la domenica.

La domenica di Canale 5 farà a meno di Barbara D'Urso

La scelta di tagliare fuori Barbara D’Urso dalla domenica di Canale 5 d’altronde, era nell’aria da tempo e a Mediaset rispondeva and un sentimento comune di insofferenza nei confronti dei suoi programmi che non riuscivano più a trovare la giusta misura tra informazione e intrattenimento, nel tentativo di ingabbiarle entrambe. Certa di puntare su una pedina vincente, Mediaset si gioca il tutto e per tutto con Maria De Filippi e il suo 20ennale talent show, che anche di domenica per ora ha restituito ottimi risultati. Lasciando all’ex regina della domenica non altro che la nuova versione glamour del suo Pomeriggio 5.