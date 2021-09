Scene da un matrimonio di Anna Tatangelo slitta, al suo posto il 19 settembre andrà in onda Amici Cambia la programmazione di Canale5. Domenica 19 settembre non assisteremo all’esordio di Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo. Mediaset ha comunicato la decisione di posticipare la messa in onda del programma. Al suo posto, verrà trasmesso Amici di Maria De Filippi. Ecco i motivi di questa scelta.

A cura di Daniela Seclì

Cambio di programmazione per Canale5. Era atteso per domenica 19 settembre, l'esordio del programma Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo. In queste ore, però, è arrivata la decisione di Mediaset. Il programma di Canale5 che avrebbe dovuto caratterizzare il pomeriggio della rete è slittato.

Perché Scene da un matrimonio è stato posticipato

In queste ore, Mediaset ha diramato una nota in cui si annuncia il cambio di programmazione. Scene da un matrimonio non andrà in onda domenica 19 settembre. Il programma farà il suo esordio, salvo ulteriori ripensamenti, domenica 3 ottobre. Nel comunicato viene spiegata anche la motivazione di tale scelta:

"Per realizzare al meglio e con la massima qualità produttiva “Scene da un matrimonio”, il nuovo programma pomeridiano di Canale 5 non esordirà domenica 19 settembre come previsto, ma sarà posticipato a domenica 3 ottobre".

Amici andrà in onda di domenica

Mediaset svela anche che spetterà al talent Amici occupare il posto lasciato vacante da Scene da un matrimonio. Nella nota si legge: "Al suo posto, nel quadro dell’evoluzione di una giornata editorialmente importante come la domenica, Mediaset ha chiesto al team produttivo di “Amici” di andare in onda per due settimane non il sabato come di consueto ma la domenica. La proposta è stata accolta e Mediaset ringrazia il team per la disponibilità". Sabato 18 settembre, invce, al posto di Amici andrà in onda una soap. Insomma, il palinsesto Mediaset appare in continua evoluzione. Anche la fiction Luce dei tuoi occhi con Giuseppe Zeno e Anna Valle, originariamente prevista per mercoledì 15 settembre, dovrebbe andare in onda la settimana prossima. Dunque, mercoledì 22 settembre. Non resta che attendere i prossimi giorni per apprendere eventuali nuovi cambi di programmazione.