Milly Carlucci dopo l’addio di Raimondo Todaro a Ballando: “Non ne parlo” La conduttrice, pronta alla partenza del programma dal 16 ottobre, si rifiuta di rispondere a domande sul suo pupillo che quest’anno ha lasciato la trasmissione per passare ad Amici: “Se posso accendere un riflettore su Ballando non lo faccio parlando di chi non c’è perché ha fatto scelte diverse, ma di chi fa parte del cast”.

A cura di Andrea Parrella

La rivalità tra Milly Carlucci e Maria De Filippi quest'anno si è arricchita di nuovi episodi che hanno a che fare con il mercato televisivo. Se Milly Carlucci è riuscita a soffiare Arisa ad Amici per Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai1 ha perso un pezzo importante come Raimondo Todaro, che invece ha percorso la stessa strada in senso opposto, debuttando due settimane fa nel talent di Maria De Filippi.

Un addio che non è stato indolore, soprattutto per le modalità, vista l'incomprensione nata dall'annuncio con cui Todaro, lo scorso agosto, aveva detto pubblicamente di lasciare Ballando con le Stelle, generando una reazione di disappunto proprio nella conduttrice. Disappunto che resta tutt'oggi, visto che Milly Carlucci in un'intervista a Chi preferisce glissare sull’argomento, come fosse tabù:

“Se posso accendere un riflettore su Ballando non lo faccio parlando di chi non c’è perché ha fatto scelte diverse, ma di chi fa parte del cast”

Milly Carlucci parla di Arisa

E infatti ha preferito parlare di Arisa, che invece ha soffiato alla concorrenza: “Con Arisa ci vogliamo bene e ci siamo conosciute in altri tempi. Per anni le ho proposto Ballando, ma non era il momento, non c’era la congiuntura favorevole. Poi Arisa ha fatto scelte che non sono dipese da me né da cose che sono successe, ha fatto scelte di vita. Finché non ha detto: “Me la sento di fare Ballando”. E ha trovato un mondo che l’ha accolta a braccia aperte”.

Non solo Todaro, gli altri cambi nel cast di Ballando

Il cast di insegnanti di Ballando con le Stelle, che partirà il 16 ottobre su Rai1, subirà altre variazioni. Se l'addio di Todaro era già noto, altre due ormai storiche ballerine non ci saranno, si tratta di Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi che, essendo entrambe in dolce attesa, non potranno prendere parte al programma, per potersi dedicare completamente a questa nuova fase della loro vita che le vedrà in veste di mamme. Dell'ormai granitico cast di insegnanti non mancheranno all'appello: Sara Di Vaira, Samuel Peron, Stefano Oradei, Maria Ermachkova, Lucrezia Lando, Marco De Angelis, Maykel Fonts, Tinna Hoffmann, Tove Villför e Giordano Filippo. Ultimo, Simone Di Pasquale che, però, affronterà il suo ultimo anno da maestro in vista di un nuovo ruolo sempre nella squadra di Ballando.