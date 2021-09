Ballando con le stelle, maestri che vanno e altri che vengono: chi vedremo nella prossima edizione La prossima edizione di “Ballando con le stelle” è alle porte. Tra le novità relativa al cast dei star che parteciperanno, ce ne sono altre che riguardano anche i ballerini chiamati come docenti. Dopo il grande addio di Raimondo Todaro e la pausa maternità per due volti noti dello show, ci saranno delle new entry e anche un grande ritorno come quello di Alessandra Tripoli.

Tra i programmi che più solleticano l'attenzione degli italiani c'è ormai da anni, in vetta ad una immaginaria classifica, Ballando con le stelle. Lo show di Milly Carlucci, in onda il sabato sera su Rai1, tornerà il prossimo ottobre e già fervono i preparativi. Intanto non mancano le novità nella struttura del programma che, quindi, rispetto all'anno scorso vedrà dei volti nuovi soprattutto tra gli insegnanti di ballo. Per alcuni che non ci saranno, per svariati motivi, altri entreranno a far parte della grande famigli dello show danzante della rete ammiraglia del servizio pubblico.

Chi non ci sarà in questa edizione

Il grande assente di questa edizione, come già è stato reso noto nelle settimane passate, è Raimondo Todaro. Il ballerino siciliano ha abbandonato quella che per anni è stata la sua casa televisiva e non senza qualche dissidio con la conduttrice che, infatti, non ha apprezzato il comportamento adottato dal suo ex pupillo. Quindi, se l'addio di Todaro era già noto, altre due ormai storiche ballerine non ci saranno, si tratta di Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi che, essendo entrambe in dolce attesa, non potranno prendere parte al programma, per potersi dedicare completamente a questa nuova fase della loro vita che le vedrà in veste di mamme. Dell'ormai granitico cast di insegnanti non mancheranno all'appello: Sara Di Vaira, Samuel Peron, Stefano Oradei, Maria Ermachkova, Lucrezia Lando, Marco De Angelis, Maykel Fonts, Tinna Hoffmann, Tove Villför e Giordano Filippo. Ultimo, Simone Di Pasquale che, però, affronterà il suo ultimo anno da maestro in vista di un nuovo ruolo sempre nella squadra di Ballando.

Le new entry nel cast degli insegnanti

È stato necessario, quindi, rimpinguare il cast con dei nuovi nomi, sebbene non siano personaggi totalmente estranei al mondo della tv. Alcuni dei nuovi insegnanti scelti da Milly Carlucci, infatti, provengono dal parterre di Amici come Nicole Randelli e Giada Lini, quest'ultima già insegnante nella versione inglese dello show. A loro si aggiungono Vito Coppola e Marco Tocchini due professionisti nel mondo del ballo e torneranno anche Alessandra Tripoli e Luca Favilla.